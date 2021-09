“Hot girl dao kéo” lỡ tắt filter, dung nhan thật gây hoảng hốt

Gia nhập hội gái xinh bị bóc mẽ nhan sắc mới đây là " hot girl dao kéo" Hàn An Nhiễm, đến từ Trung Quốc, nổi tiếng khi sở hữu 4,9 triệu follow. Trên trang cá nhân, hot girl đình đám này thường xuyên khoe những hình ảnh vô cùng xinh đẹp, không chút khuyết điểm. Ngoài sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Hàn An Nhiễm còn có người chồng điển trai từng khiến cả cõi mạng phải ghen tị. Mới đây, khi gia nhập vào hội hot girl lộ nhan sắc thật, Hàn An Nhiễm khiến ai nấy cũng "ngỡ ngàng, ngã ngửa" với vẻ bề ngoài của mình trong lúc livestream. Cụ thể, khi trò chuyện cùng mọi người, filter làm đẹp trên ứng dụng cô nàng bỗng nhiên tắt ngúm không lý do. Xuất hiện trước màn hình là một cô gái với dung nhan hoàn toàn khác so với ban đầu. Dù có trang điểm nhưng thiếu filter làm đẹp, hot girl TikTok Hàn An Nhiễm vẫn trông kém sắc hơn hẳn khiến fans của cô vô cùng hoảng hốt. Qua khoảnh khắc này có thể thấy hình tượng hot girl với 5 triệu follow đã hoàn toàn biến mất. Cô nàng để lộ loạt khuyết điểm như gò má cao, cằm kém thon gọn, bọng mắt dày và thâm đen. Rất nhiều người hâm mộ bày tỏ thất vọng, tuyên bố unfollow thần tượng. Hàn An Nhiễm là nhân vật nổi tiếng từ chương trình X-Change, một show truyền hình thực tế nhằm thay đổi dung mạo của người tham gia thông qua phẫu thuật thẩm mỹ công nghệ cao. Sau khi trùng tu nhan sắc, cô trở thành người mẫu đắt show và bắt đầu kinh doanh online. Cũng từ thời điểm đó, Hàn An Nhiễm được dân mạng đặt cho biệt danh "hot girl dao kéo". Ngoài ra, cô cũng gây nhiều chú ý với những phát ngôn gây sốc như đi học không hữu ích bằng đi kiếm tiền. Hàn An Nhiễm từng gây chú ý với hôn lễ hoành tráng với soái ca Lý Minh Lâm. Tuy nhiên cả hai đã ly hôn sau đó, lý do chia tay được đưa ra là không thể chấp nhận hành vi vô đạo đức của ông xã, nhưng từ chối nói rõ sự việc sai trái bắt nguồn từ đâu. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem thêm video: Sao Việt và những lần chỉnh sửa ảnh "sai quá sai" - Nguồn: YAN News

Gia nhập hội gái xinh bị bóc mẽ nhan sắc mới đây là " hot girl dao kéo" Hàn An Nhiễm, đến từ Trung Quốc, nổi tiếng khi sở hữu 4,9 triệu follow. Trên trang cá nhân, hot girl đình đám này thường xuyên khoe những hình ảnh vô cùng xinh đẹp, không chút khuyết điểm. Ngoài sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Hàn An Nhiễm còn có người chồng điển trai từng khiến cả cõi mạng phải ghen tị. Mới đây, khi gia nhập vào hội hot girl lộ nhan sắc thật , Hàn An Nhiễm khiến ai nấy cũng "ngỡ ngàng, ngã ngửa" với vẻ bề ngoài của mình trong lúc livestream. Cụ thể, khi trò chuyện cùng mọi người, filter làm đẹp trên ứng dụng cô nàng bỗng nhiên tắt ngúm không lý do. Xuất hiện trước màn hình là một cô gái với dung nhan hoàn toàn khác so với ban đầu. Dù có trang điểm nhưng thiếu filter làm đẹp, hot girl TikTok Hàn An Nhiễm vẫn trông kém sắc hơn hẳn khiến fans của cô vô cùng hoảng hốt. Qua khoảnh khắc này có thể thấy hình tượng hot girl với 5 triệu follow đã hoàn toàn biến mất. Cô nàng để lộ loạt khuyết điểm như gò má cao, cằm kém thon gọn, bọng mắt dày và thâm đen. Rất nhiều người hâm mộ bày tỏ thất vọng, tuyên bố unfollow thần tượng. Hàn An Nhiễm là nhân vật nổi tiếng từ chương trình X-Change, một show truyền hình thực tế nhằm thay đổi dung mạo của người tham gia thông qua phẫu thuật thẩm mỹ công nghệ cao. Sau khi trùng tu nhan sắc, cô trở thành người mẫu đắt show và bắt đầu kinh doanh online. Cũng từ thời điểm đó, Hàn An Nhiễm được dân mạng đặt cho biệt danh "hot girl dao kéo". Ngoài ra, cô cũng gây nhiều chú ý với những phát ngôn gây sốc như đi học không hữu ích bằng đi kiếm tiền. Hàn An Nhiễm từng gây chú ý với hôn lễ hoành tráng với soái ca Lý Minh Lâm. Tuy nhiên cả hai đã ly hôn sau đó, lý do chia tay được đưa ra là không thể chấp nhận hành vi vô đạo đức của ông xã, nhưng từ chối nói rõ sự việc sai trái bắt nguồn từ đâu. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem thêm video: Sao Việt và những lần chỉnh sửa ảnh "sai quá sai" - Nguồn: YAN News