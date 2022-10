Hot girl chuyển giới người Thái khiến netizen “đứng ngồi không yên“

Yoshi Rinrada là cái tên khá hot trong số những hot girl chuyển giới tại xứ sở chùa Vàng. Với lợi thế chiều cao, thân hình nóng bỏng, đôi mắt to tròn, khuôn mặt Vline ấn tượng, nàng hot girl chuyển giới này khiến bất cứ người đối diện nào cũng phải "ngây ngất". Yoshi được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Love Sick The Series (Yêu là Yêu). Nhờ sự nổi tiếng, người đẹp Thái Lan đang là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng tại đất nước này. Hiện cô cũng đang sở hữu một nhãn hàng mỹ phẩm riêng. Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 thu hút người xem với nụ cười tươi, nhan sắc ngọt ngào cùng đường cong cơ thể săn chắc lẫn gợi cảm. Sở hữu ngoại hình mảnh mai, nên Yoshi Rinrada thường xuyên chọn trang phục khoe tối đa vẻ đẹp hình thể. Cô cũng là hình mẫu lý tưởng của nhiều người đẹp chuyển giới tại Thái Lan và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Ngay từ khi đăng quang, người đẹp 9X đã nhận được sự yêu mến từ công chúng trong nước và quốc tế. Nhờ gương mặt khả ái, dịu dàng cùng vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và vóc dáng vạn người mê, cô được fan ưu ái gọi với biệt danh “thiên thần chuyển giới”, “người đẹp không góc chết”, “thần tiên tỉ tỉ” hay “AngelaBaby Thái Lan”. Ngoài việc từng đăng quang ngôi Hoa hậu, nữ hoàng sắc đẹp sinh năm 1997 còn được yêu mến qua các vai diễn trong những bộ phim như: Love Sick 2, There's Something About Tott, The Last Heroes, Gen Y… Hiện tại Yoshi đang sở hữu lượng người theo dõi đông đảo với 1,6 triệu trên Instagram và 1,1 triệu trên Facebook. Ảnh: FBNV

