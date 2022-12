Hot girl chuyển giới mệnh danh “ngọc nữ An Giang” vì quá xinh

Hot girl Lý Huỳnh My là cái tên khá quen thuộc trong cộng đồng người chuyển giới. Lần thứ 2 góp mặt tại cuộc thi “Miss International Queen 2023” hot girl chuyển giới Lý Huỳnh My (sinh năm 1994, quê An Giang) một lần nữa gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ. Loạt ảnh giới thiệu về người đẹp trên Fanpage chính thức của cuộc thi thu hút nhiều lượt “thả tim” và bình luận khen ngợi. Huỳnh My được mệnh danh là “ngọc nữ An Giang” vì nhan sắc rạng rỡ của mình. Ở mùa trước, Huỳnh My từng gây xôn xao với phản ứng gắt gao khi bị loại khỏi top 15. Cô nàng thẳng thừng tuyên bố: “Từ nay em sẽ không tham gia cuộc thi nào nữa. Không có sự công bằng ở đây”. Tuy nhiên, cô gái An Giang vẫn xuất hiện tại cuộc thi nhan sắc mùa này khiến nhiều người tò mò. Huỳnh My trải lòng: “Mình muốn khẳng định bản thân, muốn trở thành niềm tự hào của gia đình”. Huỳnh My có tên khai sinh là Lý Thành Lộc, từ nhỏ đã là “con cưng” của cả gia đình, được ba mẹ và ông bà chăm sóc tỉ mỉ. Năm 2018, khi vừa tròn 24 tuổi, Huỳnh My tiến hành phẫu thuật chuyển giới. Cô làm ngực tại Việt Nam và phẫu thuật phần dưới tại Thái Lan. Toàn bộ chi phí phẫu thuật đều do ba mẹ cô chi trả. Phần thưởng xứng đáng cho sự can đảm của Huỳnh My là một cuộc sống tự do, trọn vẹn. Với vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng, Huỳnh My tự tin xuất hiện ở bất cứ đâu và hơn hết, cô nàng hạnh phúc khi được làm “cô con gái nhỏ” của ba mẹ. Ảnh: FBNV

Hot girl Lý Huỳnh My là cái tên khá quen thuộc trong cộng đồng người chuyển giới. Lần thứ 2 góp mặt tại cuộc thi “Miss International Queen 2023” hot girl chuyển giới Lý Huỳnh My (sinh năm 1994, quê An Giang) một lần nữa gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ. Loạt ảnh giới thiệu về người đẹp trên Fanpage chính thức của cuộc thi thu hút nhiều lượt “thả tim” và bình luận khen ngợi. Huỳnh My được mệnh danh là “ngọc nữ An Giang” vì nhan sắc rạng rỡ của mình. Ở mùa trước, Huỳnh My từng gây xôn xao với phản ứng gắt gao khi bị loại khỏi top 15. Cô nàng thẳng thừng tuyên bố: “Từ nay em sẽ không tham gia cuộc thi nào nữa. Không có sự công bằng ở đây”. Tuy nhiên, cô gái An Giang vẫn xuất hiện tại cuộc thi nhan sắc mùa này khiến nhiều người tò mò. Huỳnh My trải lòng: “Mình muốn khẳng định bản thân, muốn trở thành niềm tự hào của gia đình”. Huỳnh My có tên khai sinh là Lý Thành Lộc, từ nhỏ đã là “con cưng” của cả gia đình, được ba mẹ và ông bà chăm sóc tỉ mỉ. Năm 2018, khi vừa tròn 24 tuổi, Huỳnh My tiến hành phẫu thuật chuyển giới. Cô làm ngực tại Việt Nam và phẫu thuật phần dưới tại Thái Lan. Toàn bộ chi phí phẫu thuật đều do ba mẹ cô chi trả. Phần thưởng xứng đáng cho sự can đảm của Huỳnh My là một cuộc sống tự do, trọn vẹn. Với vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng, Huỳnh My tự tin xuất hiện ở bất cứ đâu và hơn hết, cô nàng hạnh phúc khi được làm “cô con gái nhỏ” của ba mẹ. Ảnh: FBNV