Hot girl Cà Mau siêng diện áo croptop hóa ra lý do là đây

Thúy Vi là hot girl Cà Mau từng khiến mạng xã hội xôn xao về những phát ngôn gây sốt và gu thời trang vô cùng táo bạo. Mới đây, hot girl Cà Mau đăng tải một số hình ảnh trên trang cá nhân với caption: "Thân em vừa trắng lại vừa tròn" thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong bức ảnh này, hot girl Thúy Vi chọn diện thiết kế độc đáo với áo croptop ôm sát có chi tiết tôn vòng 1. Dù diện trang phục dài nhưng bộ đồ của Thúy Vi được tạo điểm nhấn bởi những chi tiết cut-out lại ôm dáng nên vẫn khoe triệt để đường cong. Kiểu quần suông dáng dài được cắt xẻ ở phần đùi tạo dáng tam giác. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi cũng có công chúng băn khoăn về phong cách ăn mặc của Thúy Vi như "mặc đồ kỳ vậy em?". Thúy Vi đang có sự thay đổi trong phong cách thời trang, từ bánh bèo gợi cảm sang có phần cá tính hơn. Cô nàng thường chọn mặc kiểu áo croptop với dáng lạ mắt đặc biệt là đường dây nối hai bên ở giữa để lộ vòng 1 lấp ló. Thúy Vi cũng cho thấy niềm yêu thích với những bộ đồ xuyên thấu. Không ít lần cô xuất hiện với trang phục kiểu như vậy. Vì áo được may bằng chất liệu mỏng, dễ dàng nhìn qua do đó Thúy Vi thường mặc cùng bralette màu trắng, to bản kết hợp cùng các kiểu quần cạp cao. Dễ thấy phong cách của Thúy Vi thiên về vẻ quyến rũ với những item như đồ ôm sát, xuyên thấu,... Nhiều người khen hot girl sinh năm 1998 ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Khi mới nổi tiếng vào khoảng năm 2015, Thúy Vi từng bị chê trách vì phong cách thời trang "chín ép" không phù hợp với độ tuổi. Sau khi nâng ngực, người đẹp càng chuộng những phục trang gây tranh cãi. Mời độc giả xem video: 15 hot girl sở hữu vòng 3 nhìn vào là "ngộp thở" - Nguồn: YAN News

