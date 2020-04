Hot girl “bắp cần bơ” Trần Thanh Tâm lại tự hại mình vì hành động này

Sau loạt ảnh ảo - thật với nhan sắc hết hồn, hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm liên tục được dân mạng nhắc đến như một biểu tượng "sống ảo". Bên cạnh đó, những phát ngôn vạ miệng về chuyện học hành, kiếm tiền của cũng "giúp" cô nhận thêm chỉ trích. Mới đây, khi xuất hiện trong clip quảng cáo game cùng streamer đình đám ViruSs, Trần Thanh Tâm lại tiếp tục khiến người hâm mộ ngã ngửa với nhan sắc có phần kém xinh, vai thô cứng như người tập thể hình lâu năm. Trước đó, hot girl "bắp cần bơ" từng giải thích rằng khuôn mặt cô to là do bị ốm nên sưng phù, lúc lại cho rằng có người ghét nên cố tình sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh kéo to mặt, hãm hại cô. Thế nhưng nhìn những hình ảnh thật trên clip cô xuất hiện thì dân mạng thêm khẳng định tất cả lý do trên chỉ là bao biện. Các góc mặt của cô nàng được đem ra so sánh, có thể thấy rõ trong clip quảng cáo và trên Tik Tok khác hẳn nhau từ mũi, mắt, cằm và môi. Thậm chí, quyết định tham gia đóng chung clip với streamer ViruSs của Thanh Tâm được dân mạng đánh giá là tự hại mình. Có thể tên tuổi của cô nàng sẽ được nhiều người biết đến hơn thế nhưng, cái giá đánh đổi lại khá lớn, nhất là trong thời điểm nhan sắc của cô đang bị đem ra bàn tán. "Sống dựa vào app sống ảo quá nhiều thì chỉ nên nổi tiếng trên mạng xã hội thôi. Tham gia đóng mấy cái này làm gì rồi lại bị chỉ trích", "Hết ốm chưa em? Sao mặt em vẫn to thế? Hay em bị ekip quay phim chơi xấu cố tình khiến mặt to ra?" - Dân mạng mỉa mai. Thậm chí, nhiều người "có tâm" còn đem ảnh của Thanh Tâm ra photoshop để giống với trên Tik Tok. Nhiều sản phẩm hơi lỗi một chút nhưng vẫn chấp nhận được. Xem thêm clip: Trần Thanh Tâm đáp trả Anti Fan sau những phát ngôn gây Sốc của mình - Nguồn: Youtube

Sau loạt ảnh ảo - thật với nhan sắc hết hồn, hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm liên tục được dân mạng nhắc đến như một biểu tượng "sống ảo". Bên cạnh đó, những phát ngôn vạ miệng về chuyện học hành, kiếm tiền của cũng "giúp" cô nhận thêm chỉ trích. Mới đây, khi xuất hiện trong clip quảng cáo game cùng streamer đình đám ViruSs, Trần Thanh Tâm lại tiếp tục khiến người hâm mộ ngã ngửa với nhan sắc có phần kém xinh, vai thô cứng như người tập thể hình lâu năm. Trước đó, hot girl "bắp cần bơ" từng giải thích rằng khuôn mặt cô to là do bị ốm nên sưng phù, lúc lại cho rằng có người ghét nên cố tình sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh kéo to mặt, hãm hại cô. Thế nhưng nhìn những hình ảnh thật trên clip cô xuất hiện thì dân mạng thêm khẳng định tất cả lý do trên chỉ là bao biện. Các góc mặt của cô nàng được đem ra so sánh, có thể thấy rõ trong clip quảng cáo và trên Tik Tok khác hẳn nhau từ mũi, mắt, cằm và môi. Thậm chí, quyết định tham gia đóng chung clip với streamer ViruSs của Thanh Tâm được dân mạng đánh giá là tự hại mình. Có thể tên tuổi của cô nàng sẽ được nhiều người biết đến hơn thế nhưng, cái giá đánh đổi lại khá lớn, nhất là trong thời điểm nhan sắc của cô đang bị đem ra bàn tán. "Sống dựa vào app sống ảo quá nhiều thì chỉ nên nổi tiếng trên mạng xã hội thôi. Tham gia đóng mấy cái này làm gì rồi lại bị chỉ trích", "Hết ốm chưa em? Sao mặt em vẫn to thế? Hay em bị ekip quay phim chơi xấu cố tình khiến mặt to ra?" - Dân mạng mỉa mai. Thậm chí, nhiều người "có tâm" còn đem ảnh của Thanh Tâm ra photoshop để giống với trên Tik Tok. Nhiều sản phẩm hơi lỗi một chút nhưng vẫn chấp nhận được. Xem thêm clip: Trần Thanh Tâm đáp trả Anti Fan sau những phát ngôn gây Sốc của mình - Nguồn: Youtube