Hot girl “bắp cần bơ” tiếp tục khiến dân mạng “khẩu nghiệp“ vì phát ngôn thiếu muối

Thời gian gần đây, cái tên hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm phủ sóng trên mạng xã hội, thế nhưng nổi tiếng thì ít mà tai tiếng đi kèm thì nhiều. Cô nàng liên tục bị dân mạng chỉ trích bởi nhan sắc trên mạng khác xa ngoài đời, kèm với đó là những phát ngôn gây sốc khiến ai đọc cũng phải bức xúc. Mới đây, khi bị chê bai quá nhiều về ngoại hình kém xinh, Trần Thanh Tâm lại tiếp tục có bình luận bất ngờ. Hot girl cho rằng: "Khi tôi đọc bình luận chửi và nhận ra toàn là con gái, riết không hiểu nổi. Sân si vậy, kém sang vậy rồi ai chơi lại?". Hiện vẫn chưa rõ đây có phải lời cô nàng công chúa Tiktok này nói hay không nhưng dân mạng vẫn để lại vô vàn những bình luận kém thiện cảm. Ngay lập tức, phát ngôn của hot girl Trần Thanh Tâm lại trở thành chủ đề chỉ trích trên nhiều diễn đàn mạng. Nhiều người cho rằng ý của cô nàng là tất cả bình luận chê bai, "dìm" nhan sắc của cô đều xuất phát từ sự sân si, ghen tỵ vì nổi tiếng của các bạn nữ. "Mình không xinh nhưng nếu phải xinh như bạn này thì mình không thèm. Không hiểu lấy đâu ra tự tin, tự cho rằng bản thân sở hữu dung nhan khiến người khác ghen tỵ?", "Anh là con trai đây em nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi em xinh đẹp cho nào? Nếu nhà không có gương thì mọi người góp tiền vào mua tặng chứ đừng ăn nói hàm hồ nữa" - Hai trong số hàng nghìn bình luận "ném đá" Thanh Tâm từ phía cộng đồng mạng. Cùng với đó, hàng loạt các minh chứng cho việc Thanh Tâm sở hữu nhan sắc kém xinh được đưa ra để phản hồi, cho thấy chẳng có sự ghen tỵ nào ở đây, nhưng bị ghét thì là có thật. Những tấm hình so sánh nhan sắc thực tế và trên mạng xã hội Tik Tok cũng được đưa ra khiến dân mạng hết hồn. Trước đó, Thanh Tâm từng cho rằng bản thân bị ốm nên khuôn mặt mới to bất thường trong tấm ảnh "dìm hàng", không lâu sau lại lý do là bị hãm hại, có người cố tình dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để khiến cô nàng xấu đi. Đây không phải lần đầu hot girl Tiktok phát ngôn gây sốc. Cô từng chia sẻ thà học dốt giỏi kiếm tiền còn hơn 25, 30 điểm thi đại học mà không làm ra được đồng nào. Bên cạnh đó, Thanh Tâm không ngần ngại văng bậy, sử dụng những từ ngữ khiếm nhã để đáp trả bình luận chê bai của dân mạng. Xem thêm clip: Trần Thanh Tâm đáp trả Anti Fan sau những phát ngôn gây Sốc của mình - Nguồn: Youtube

