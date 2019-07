Hot girl 2K2 sở hữu mặt xinh, body gợi cảm ngỡ là gái Tây

Phạm Thùy Trang (biệt danh Alice, sinh năm 2002, TP.HCM) là gái xinh thế hệ mới trong bản đồ hot girl Việt Nam. Cô thường bị nhầm lẫn là gái Tây và được dân mạng chú ý sau khi xuất hiện khắp diễn đàn trai xinh gái đẹp. Vì có đường nét gương mặt sắc sảo nên cô thường bị nhầm lẫn là người nước ngoài. Thùy Trang chia sẻ hầu hết người mới gặp đều có cùng câu hỏi về nguồn gốc của cô. Tuy nhiên, 10X khẳng định cô gốc Việt và không lai bất cứ dòng máu nào. Thùy Trang sở hữu gương mặt xinh đẹp với mũi cao dài, đôi mắt hai mí to, sâu và nụ cười duyên. Hiện tại với màu tóc nâu vàng, 10X càng khiến nhiều người lầm tưởng cô là người nước ngoài. Chính vì nhan sắc nổi bật, nhất là ở đôi mắt và sống mũi, không ít lần Alice bị dân mạng nói đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, 10X nói gương mặt của mình là tự nhiên, chính đôi mắt sâu giúp gương mặt cô trông Tây và hơi khác so với đa số người Việt. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Alice còn được nhiều người chú ý vì sở hữu hình thể chuẩn. Trên trang cá nhân gần 130.000 người theo dõi, 10X thường đăng ảnh khoe dáng với trang phục gợi cảm và được nhiều người quan tâm. Hiện Alice đang hẹn hò với Xemesis - người được dân mạng xếp trong nhóm "Tứ hoàng streamer" Việt Nam. Cả hai thường đăng ảnh khoe hạnh phúc và những khoảnh khắc tình tứ lên trang cá nhân. Chia sẻ với Zing.vn, Thùy Trang cho biết công việc hiện tại của cô là mẫu ảnh tự do và quảng cáo sản phẩm cho một số thương hiệu. 10X nói cô hài lòng với nghề nghiệp hiện tại, thu nhập từ nghề người mẫu giúp cô có cuộc sống ổn định. Trên mạng xã hội, Alice thường đăng ảnh chung với Wilson Nhật Anh - cô bạn 2K2 lai hai dòng máu Việt - Mỹ. Do ngoại hình có nét Tây và số tuổi tương đương, cả hai thường bị nhầm lẫn là chị em sinh đôi.

