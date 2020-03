Hot boy Hải Dương sở hữu góc nghiêng thần thánh được săn lùng là ai?

Mới đây, hình ảnh của một hot boy Hải Dương được nhiều diễn đàn về trai đẹp chia sẻ thu hút sự quan tâm đặc biệt của hội chị em mê trai đẹp. Rất nhanh sau đó, danh tính của anh chàng sở hữu góc nghiêng thần thánh cũng được tìm ra. Được biết, hot boy này tên Nguyễn Đình Quang (sinh năm 1999, quê Hải Dương). Chia sẻ về việc nổi tiếng trên mạng xã hội, anh chàng cho biết cũng khá bất ngờ, tuy nhiên thấy rất vui chứ không hề phiền bởi quen thêm được nhiều bạn mới ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Đình Quang sở hữu góc nghiêng cực thần thánh với sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to, môi mọng đỏ và nước da trắng sứ. Trông anh chàng như bước ra từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Hiện tại, hot boy 9X đang sinh sống tại Hải Dương, anh chàng có dự định lên Hà Nội để theo đuổi đam mê kinh doanh. Thế nhưng, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên ước mơ này đành tạm hoãn lại, chờ thời gian phù hợp hơn. Theo Quang, đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Mỗi người chỉ cần có quyết tâm, can đảm theo đuổi đam mê của mình để sau này không phải hối tiếc. 9X Hải Dương hy vọng gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, bản thân thành công và có những mối quan hệ chân thành, vững chắc. Quang được bạn bè, người thân xung quanh nhận xét là mẫu con trai ấm áp, vui tính, biết quan tâm và thấu hiểu những người xung quanh. Hiện tại, chàng hot boy thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, bên cạnh đó cũng đặt mục tiêu, hành trình nhất định để đi tới thành công. Xem thêm clip: HOT boy 2k6 Quảng Nam Cực đẹp trai - Nguồn: Youtube

