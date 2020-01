Hot boy 10X Đan Mạch hoảng sợ kêu cứu khi bị CĐM Việt Nam tấn công

Mới đây, hot boy 10X Đan Mạch, Ebbe Jorgensen (16 tuổi) bất ngờ nổi tiếng trong cộng đồng mạng Việt Nam nhờ những bức ảnh siêu đẹp trai được chia sẻ trên các fanpage. Ngay lập tức, nhiều người dùng mạng xã hội Việt đã tìm ra tài khoản Instagram của anh chàng và nhấn theo dõi. Không chỉ có vậy, nhiều người còn quá khích, nhắn tin cho hot boy này với từ ngữ cực kỳ phản cảm và quá lố khi gọi anh chàng là "daddy" hay "future husband". Ban đầu, Ebbe chỉ đăng lên story giải thích rằng bản thân mới 16 tuổi, chưa thể làm bố hay chồng tương lai và anh cũng không hiểu nổi những tin nhắn kia. Thế nhưng, mọi việc đã đi quá giới hạn của nó. Từ giải thích, hot boy 10X đã phải yêu cầu người dùng mạng Việt Nam ngừng sử dụng của anh chàng khi không được đồng ý. Lúc này, Ebbe Jorgensen đã phải xoá toàn bộ hình ảnh trên trang cá nhân và đổi tên thành "Delete if you can". Cuối cùng, chàng trai Đan Mạch buộc phải cầu xin dân mạng Việt Nam hãy dừng đăng tải hình ảnh của anh lên mạng xã hội và khủng bố tinh thần của anh bằng những tin nhắn vô nghĩa. Đây thật sự là một hành động đáng xấu hổ của cộng đồng mạng Việt Nam chứ không hề phải một trò đùa cho vui. Sức mạnh của các "anh hùng bàn phím" Việt Nam từ xưa đến nay nhiều lần khiến người khác phải hoảng sợ vì quá đông và hung hãn. Trước đó, trên Facebook của trọng tài người Oman, Ahmed Alkaf cũng bị "trẻ trâu" Việt tấn công vì cho rằng ông đã có những quyết định sai lầm, gây bất lợi cho đội tuyển U23 Việt Nam. Những dòng bình luận không chỉ dừng lại ở chửi bới mà còn là những hình ảnh vô cùng xấu xí. Ban đầu, vị trọng tài người Oman vẫn cảm ơn vì người hâm mộ bóng đá Việt đã quan tâm đến mình nhưng cuối cúng ông vẫn phải khoá trang cá nhân vì quá sợ hãi. Tương tự, sau câu nói đùa cực kỳ vô duyên, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin cũng bị cư dân mạng Việt Nam tấn công trên mạng xã hội. Sau đó, anh cũng đã phải soạn một đoạn trạng thái dài như sớ bằng tiếng Việt để gửi lời xin lỗi tới toàn bộ các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Fanpage của đội bóng Austria Wien cũng tràn ngập bình luận của dân mạng Việt Nam khi có thông tin CLB này đang lên ý định mua lại Đoàn Văn Hậu. Nhiều người nước ngời thậm chí đã phải dùng phần mềm dịch để đặt dấu hỏi rằng tại sao người Việt lại tấn công trang Facebook của đội bóng? Xem thêm clip: Tiến Dũng nhận sai trong bàn thua, cộng đồng mạng muôn vàn ý kiến trái chiều | NEXT SPORTS - Nguồn: Youtube

Mới đây, hot boy 10X Đan Mạch, Ebbe Jorgensen (16 tuổi) bất ngờ nổi tiếng trong cộng đồng mạng Việt Nam nhờ những bức ảnh siêu đẹp trai được chia sẻ trên các fanpage. Ngay lập tức, nhiều người dùng mạng xã hội Việt đã tìm ra tài khoản Instagram của anh chàng và nhấn theo dõi. Không chỉ có vậy, nhiều người còn quá khích, nhắn tin cho hot boy này với từ ngữ cực kỳ phản cảm và quá lố khi gọi anh chàng là "daddy" hay "future husband". Ban đầu, Ebbe chỉ đăng lên story giải thích rằng bản thân mới 16 tuổi, chưa thể làm bố hay chồng tương lai và anh cũng không hiểu nổi những tin nhắn kia. Thế nhưng, mọi việc đã đi quá giới hạn của nó. Từ giải thích, hot boy 10X đã phải yêu cầu người dùng mạng Việt Nam ngừng sử dụng của anh chàng khi không được đồng ý. Lúc này, Ebbe Jorgensen đã phải xoá toàn bộ hình ảnh trên trang cá nhân và đổi tên thành "Delete if you can". Cuối cùng, chàng trai Đan Mạch buộc phải cầu xin dân mạng Việt Nam hãy dừng đăng tải hình ảnh của anh lên mạng xã hội và khủng bố tinh thần của anh bằng những tin nhắn vô nghĩa. Đây thật sự là một hành động đáng xấu hổ của cộng đồng mạng Việt Nam chứ không hề phải một trò đùa cho vui. Sức mạnh của các "anh hùng bàn phím" Việt Nam từ xưa đến nay nhiều lần khiến người khác phải hoảng sợ vì quá đông và hung hãn. Trước đó, trên Facebook của trọng tài người Oman, Ahmed Alkaf cũng bị "trẻ trâu" Việt tấn công vì cho rằng ông đã có những quyết định sai lầm, gây bất lợi cho đội tuyển U23 Việt Nam. Những dòng bình luận không chỉ dừng lại ở chửi bới mà còn là những hình ảnh vô cùng xấu xí. Ban đầu, vị trọng tài người Oman vẫn cảm ơn vì người hâm mộ bóng đá Việt đã quan tâm đến mình nhưng cuối cúng ông vẫn phải khoá trang cá nhân vì quá sợ hãi. Tương tự, sau câu nói đùa cực kỳ vô duyên, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin cũng bị cư dân mạng Việt Nam tấn công trên mạng xã hội. Sau đó, anh cũng đã phải soạn một đoạn trạng thái dài như sớ bằng tiếng Việt để gửi lời xin lỗi tới toàn bộ các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Fanpage của đội bóng Austria Wien cũng tràn ngập bình luận của dân mạng Việt Nam khi có thông tin CLB này đang lên ý định mua lại Đoàn Văn Hậu. Nhiều người nước ngời thậm chí đã phải dùng phần mềm dịch để đặt dấu hỏi rằng tại sao người Việt lại tấn công trang Facebook của đội bóng? Xem thêm clip: Tiến Dũng nhận sai trong bàn thua, cộng đồng mạng muôn vàn ý kiến trái chiều | NEXT SPORTS - Nguồn: Youtube