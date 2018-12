Hôn nhân như mơ của Quế Ngọc Hải và người đẹp thành Vinh

Cầu thủ Quế Ngọc Hải (SN 1993) một trong ba chàng lính ngự lâm, giữ vị trí phòng ngự của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.



Anh sở hữu chiều cao 1m76, ngoại hình ưa nhìn. Trên sân cỏ, Quế Ngọc Hải có lối chơi quyết liệt, đầy máu lửa nhưng ngoài đời, chàng cầu thủ điển trai là người chồng hiền lành, hết mực cưng chiều vợ con.



Đôi trai tài, gái sắc kết hôn vào đầu năm 2018. Người vợ hiền thảo của Ngọc Hải là Dương Thùy Phương - hoa khôi Đại học Vinh.



Ngay từ thời điểm mới công khai, chuyện tình của Quế Ngọc Hải đã nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.



Nam cầu thủ hạnh phúc chia sẻ với báo chí, mình may mắn khi lấy được người vợ ngoan hiền, chu đáo.



Do nghề nghiệp của chồng phải xa nhà thi đấu, luyện tập, Thùy Phương đã từ bỏ mọi hoài bão, lui vào hậu phương, thay chồng quán xuyến gia đình.



Tổ ấm của họ càng viên mãn khi con gái đầu lòng Sunny ra đời. Mỗi khi về nhà, anh không ngần ngại chia sẻ với vợ việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, rửa bát.



Bức ảnh anh giặt quần áo cho con được đăng trên trang cá nhân Instagram cách đây ít lâu khiến nhiều người thích thú ngợi khen. Thùy Phương từng chia sẻ, khi về thăm nhà, ông xã rất thích nấu ăn, thường thích vào bếp nấu món khoái khẩu cho vợ.



Mỗi trận đấu, Thùy Phương đều theo dõi, cổ vũ chồng từ xa. Trước trận chung kết AFF Cup 2018 lượt đi, hai mẹ con đã cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng để hòa vào không khí cuồng nhiệt của cả nước.

Nỗi nhớ vợ con được Ngọc Hải nhắn nhủ qua những dòng tin nhắn và trạng thái trên trang Facebook. Ngay khi trở về từ Philippines sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, chàng cầu thủ sinh năm 1993 đã đoàn tụ vợ con tại Hà Nội. Khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với anh, vợ con vừa là điểm tựa, vừa là thiên thần hộ mệnh, giúp anh vượt qua những áp lực khi thi đấu.



Anh cũng nổi tiếng là người sống tình cảm, có mối quan hệ thân thiết, hòa đồng với đồng đội.



Quế Ngọc Hải hào hứng chụp ảnh cùng Văn Toàn trên chuyến bay về nước sau trận chung kết lượt đi trên sân khách.



Trước trận chung kết, quyết định ngôi vô địch AFF Cup 2018. Thùy Phương đã gửi lời chúc thành công đến chồng và các tuyển thủ. Cô hi vọng đội tuyển sẽ giữ phong độ, giành được chiến thắng.





Cầu thủ Quế Ngọc Hải (SN 1993) một trong ba chàng lính ngự lâm, giữ vị trí phòng ngự của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.



Anh sở hữu chiều cao 1m76, ngoại hình ưa nhìn. Trên sân cỏ, Quế Ngọc Hải có lối chơi quyết liệt, đầy máu lửa nhưng ngoài đời, chàng cầu thủ điển trai là người chồng hiền lành, hết mực cưng chiều vợ con.



Đôi trai tài, gái sắc kết hôn vào đầu năm 2018. Người vợ hiền thảo của Ngọc Hải là Dương Thùy Phương - hoa khôi Đại học Vinh.



Ngay từ thời điểm mới công khai, chuyện tình của Quế Ngọc Hải đã nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.



Nam cầu thủ hạnh phúc chia sẻ với báo chí, mình may mắn khi lấy được người vợ ngoan hiền, chu đáo.



Do nghề nghiệp của chồng phải xa nhà thi đấu, luyện tập, Thùy Phương đã từ bỏ mọi hoài bão, lui vào hậu phương, thay chồng quán xuyến gia đình.



Tổ ấm của họ càng viên mãn khi con gái đầu lòng Sunny ra đời. Mỗi khi về nhà, anh không ngần ngại chia sẻ với vợ việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, rửa bát.



Bức ảnh anh giặt quần áo cho con được đăng trên trang cá nhân Instagram cách đây ít lâu khiến nhiều người thích thú ngợi khen. Thùy Phương từng chia sẻ, khi về thăm nhà, ông xã rất thích nấu ăn, thường thích vào bếp nấu món khoái khẩu cho vợ.



Mỗi trận đấu, Thùy Phương đều theo dõi, cổ vũ chồng từ xa. Trước trận chung kết AFF Cup 2018 lượt đi, hai mẹ con đã cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng để hòa vào không khí cuồng nhiệt của cả nước.

Nỗi nhớ vợ con được Ngọc Hải nhắn nhủ qua những dòng tin nhắn và trạng thái trên trang Facebook. Ngay khi trở về từ Philippines sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, chàng cầu thủ sinh năm 1993 đã đoàn tụ vợ con tại Hà Nội. Khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với anh, vợ con vừa là điểm tựa, vừa là thiên thần hộ mệnh, giúp anh vượt qua những áp lực khi thi đấu.



Anh cũng nổi tiếng là người sống tình cảm, có mối quan hệ thân thiết, hòa đồng với đồng đội.



Quế Ngọc Hải hào hứng chụp ảnh cùng Văn Toàn trên chuyến bay về nước sau trận chung kết lượt đi trên sân khách.



Trước trận chung kết, quyết định ngôi vô địch AFF Cup 2018. Thùy Phương đã gửi lời chúc thành công đến chồng và các tuyển thủ. Cô hi vọng đội tuyển sẽ giữ phong độ, giành được chiến thắng.