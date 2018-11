Hòn đá thiêng bằng vàng ở Myanmar và bí mật ẩn chứa bên trong

Nằm chênh vênh bên lưng chừng vách núi, ngôi chùa Kyaikhtiyo khiến mọi người choáng ngợp khi tọa lạc trên đỉnh một hòn đá khổng lồ được mạ bằng vàng thật. Hòn đá thiêng bằng vàng này có tên là Golden rock, nhìn từ xa trông nó như đang sắp rơi xuống, nhưng nó vẫn đứng vững suốt hàng nghìn năm qua. Điều đáng nói là điểm tiếp xúc với hòn đá chỉ vỏn vẹn có 78cm, trong khi hòn đá thì cao gần 7m với kích thước rất to. Đây là địa điểm hành hương rất linh thiêng của Phật tử Miến Điện. Hằng năm vào ngày 11/3, hàng ngàn người hành hương kéo đến để thiền định, tụng kinh, cúng bái xung quanh Hòn đá thiêng bằng vàng. Theo truyền thuyết, bên trong tảng đá thiêng có một sợi tóc của Đức Phật. Để bày tỏ lòng thành kính, người dân khắp nơi đã quyên góp tiền để mạ vàng cho tảng đá này. Mọi người tin rằng, nếu 1 năm mà đến đây viếng thánh địa 3 lần sẽ được ban phước cho sự giàu có, may mắn, hạnh phúc. Mọi người đến đây ai cũng mong một lần được chạm tay vào tảng đá và dán những lá vàng lên trên để bày tỏ lòng hiếu kính. Mỗi ngày có tới hàng trăm Phật tử và du khách ghé đến. Xung quanh tảng đá và ngôi chùa lúc nào cũng là tiếng tụng kinh, hói nhang nghi ngút. Địa danh này được cho là địa điểm hành hương thiêng liêng thứ 3 của các tín đồ Phật tử. Bất kỳ ai bước vào đây cũng đều phải cởi bỏ tất, giày và chỉ được đi chân trần mà thôi. Ngoài là địa điểm linh thiêng thì nơi đây còn là địa điểm du lịch có tiếng. Du khách có thể đứng từ đây ngắm nhìn toàn cảnh 360 độ núi non trùng điệp phía trước.

