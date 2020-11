Hội hot girl Việt chưa đôi mươi đã sớm "theo chồng bỏ cuộc chơi”

Mới nhất, hot girl Xoài Non (tên thật Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) theo streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis về dinh hôm 14/11 vừa qua. Mặc dù mới chỉ 19 tuổi thế nhưng nàng hot girl đình đám này đã có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ, đặc biệt đám cưới của cô nàng vừa qua đã khiến dân tình "lác mắt" theo dõi vì độ hoành tráng. Tại đám cưới của cặp đôi, Xoài Non còn gây chú ý với bộ váy cưới có giá 1,2 triệu đô (khoảng 28 tỷ đồng), gắn 6 viên kim cương tổng cộng 20 carat. Sau đám cưới, Xoài Non tiết lộ đã sẵn sàng để có em bé và muốn có con trai đầu lòng. Từng là một thành viên trong nhóm hot teen Hà thành nổi tiếng một thời, thông tin Chi Bé (tên thật là Đào Kim Chi, sinh năm 2002) yên bề gia thất đã khiến dân tình vô cùng bất ngờ. Việc Chi Bé bất ngờ lên chức mẹ khi mới 18 tuổi khiến dân tình không khỏi bất ngờ bởi trước đó dù nhiều lần cô khoe ảnh với bạn trai nhưng không hề tiết lộ bất cứ hình ảnh nào về quá trình bầu bí. Ở hiện tại Chi Bé đã hoàn toàn thoải mái chia sẻ chuyện bầu bí và sinh con. Thậm chí cô nàng còn làm kênh YouTube giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người. "Hot girl ảnh thẻ" Phạm Châu Hồng Vân sinh năm 2000 từng gây chú ý khi khoe nhẫn cầu hôn hồi tháng 8/2019. Cô nàng trở thành vợ người ta năm 19 tuổi. Đến tháng 4/2020, Hồng Vân sinh em bé đầu lòng. Dù không đăng bất cứ chiếc ảnh cưới nào nhưng trên mạng xã hội, Hồng Vân vẫn thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng. Sau khi sinh em bé, Hồng Vân nhanh chóng lấy lại vóc dáng và nhan sắc. Rich kid Trần Thu Hương, sinh năm 2000 từng nổi đình đám trong đám cưới xa hoa khi mới 19 tuổi. Thời điểm đó, nàng hot girl được gọi là "cô dâu 200 cây vàng". Thu Hương về nhà chồng với của hồi môn là 200 cây vàng, 2 sổ đỏ, có dàn siêu xe rước dâu gồm Rolls-Royce Phantom và Bentley... Hiện tại gần 2 năm sau khi kết hôn, Trần Thu Hương đã hạ sinh con gái đầu lòng và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Cô nàng Giang Jolie tên đầy đủ là Dương Thu Giang, sinh năm 2000 cũng bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi" vào năm cô 18 tuổi. Hiện tại vợ chồng Dương Thu Giang có cuộc sống cực kì hạnh phúc, nàng hot girl còn sắp nhập hội hot mom. Hot girl từng nổi tiếng với loạt ảnh mặc áo dài và nụ cười đẹp như thiên thần. Mời quý độc giả đón xem thêm video: 3 cặp đôi mới siêu tình cảm và đẹp đôi của giới hot teen Việt Nam - Nguồn: YAN News

