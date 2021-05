Hội gái xinh Việt nô nức rủ nhau đi bầu cử từ sáng sớm

Hot beauty blogger Trinh Phạm có lẽ là nhân vật dậy sớm nhất nhì MXH để chuẩn bị đi bầu cử. Trên story Instagram của mình, Trinh Phạm đã để lại dòng trạng thái kêu gọi mọi người dậy sớm để đi hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.Hot girl Trần Hoàng Phương Lan cũng tham gia bỏ phiếu cử tri từ sớm. Cô nàng đã có mặt ở điểm bầu cử ngay từ 7h sáng và cầm trên tay lá phiếu bầu. Cầu thủ Nguyễn Trọng Đại hôm nay cũng không "ngủ nướng" mà đã về quê ở ngoại thành Hà Nội để tham gia ngày đặc biệt này. Lá phiếu cử tri trên tay được anh chụp lại và check in trên mạng xã hội. Bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My ngay từ sáng đã đi thực hiện bỏ phiếu bầu cử. Người đồng hành cùng gái xinh 2k1 trong lần đầu tiên đi bầu cử là mẹ của cô nàng. Lần đầu bỏ phiếu của Hải My còn có sự xuất hiện đặc biệt của những người lớn tuổi trong gia đình. Á hậu Huyền My mới đây cũng vừa đăng tải hình ảnh bỏ phiếu vào hòm phiếu. Đăng tải trên trang cá nhân, cô viết: "Cử tri trẻ Mỳ tôm đi bầu cử ạ, các cử tri khác thế nào rùii??". Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Hà Nội đảm bảo an toàn giao thông ngày bầu cử - Nguồn: VTV24

