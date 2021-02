Hội gái xinh bị soi thời trang khi ở nhà và lúc lên đồ

Mới đây, nữ MC Thu Hoài gây chú ý khi chia sẻ một vài khoảnh khắc đáng nhớ về Tết năm ngoái trên Facebook. Hình ảnh ghi lại cô nàng mặc đồ bộ màu đen ngồi vặt lông gà. Khác với những bức hình sang chảnh, quyến rũ thường thấy trên Instagram, vợ của CEO giản dị trông không khác gì thôn nữ. Hot girl Khánh Vân Mắt biếc ở nhà cũng giống như bao chị em khác, cô nàng ăn mặc khá thoải mái và thậm chí là còn không make up. So với ảnh lúc lên hình lung linh, nàng hot girl chỉn chu nhan sắc hơn, thậm chí make up vào trông cũng khác hẳn so với ở nhà. Bạn gái cũ Quang Hải - Nhật Lê ừng tự tay đăng story ảnh đang cùng mọi người "chiến đấu" với cả núi bát đĩa khi về nhà gây chú ý. Trong ảnh gái xinh đi dép lê, mặc áo phao, nón còn lật ngược, hoàn toàn đối lập với lúc "lên đồ" chụp ảnh Tết. Trước đó Nhật Lê từng để lộ khoảnh khắc xuề xòa với hình ảnh ăn mặc rất thoải mái khi ngồi cạnh Quang Hải. Ở nhà trông là thế nhưng cứ mỗi lần lên đồ hẹn hò cô nàng lại khiến dân tình trầm trồ nhan sắc. Không chỉ có Nhật Lê, Quỳnh Anh - vợ của cầu thủ Duy Mạnh cũng vô tình bị bắt khoảnh khắc khi ở nhà trông nhợt nhạt và kém sắc. Ở nhà là thế nhưng khi ra đường nàng WAG Quỳnh Anh lại xinh đẹp rạng ngời hết nấc. Yến Xuân - bạn gái Lâm Tây cũng từng bị soi khoảnh khắc khác biệt khi sang Nga thăm gia đình chàng cầu thủ. Không giống với những bức hình sexy, quyến rũ thường thấy trên Instagram, cô nàng giản dị hơn hẳn khi ở nhà. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: 4 đôi bạn thân hot girl chứng minh đẹp cũng cần có đôi có cặp - Nguồn: YAN News

