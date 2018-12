Hội chị em tuổi 30: Chưa chịu lớn, mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày

Phái đẹp 30 tuổi rồi trở nên khó chiều, radio phát nhạc Giáng sinh cũng tỏ ra khó chịu. Không khó chịu sao được, người yêu chưa có mà nghe phải mấy bản nhạc buồn ai không bực mình? Con gái không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng không thế, ai sẽ bảo vệ mình? Mà ngặt nỗi, càng sợ ma, càng thích xem phim ma. Xem xong thì không dám ngủ, tự an ủi bằng mấy con gấu bông xung quanh thôi. Ngày càng không hiểu gu ăn mặc của bọn trẻ, là do mình quá già hay bọn chúng tân tiến quá mình theo không kịp? Đi ăn tiệc gặp mấy bé toàn bị gọi là cô, dì. Mới 30 mà cảm giác như lên chức bà ngoại. 30 tuổi chưa chồng có gì lạ đâu? Mỗi lần đi siêu thị là mỗi lần sạch túi. Tự nhủ với lòng không mua gì không xài nhưng cứ thấy là mua. Con gái ở một mình, không người yêu, không ai bên cạnh, đôi lúc tủ lạnh trống không chẳng có ở trong. Đi siêu thị toàn những thứ lặt vặt, ăn vài ngày cũng hết. Chỉ có mẹ mới mang lại sự đủ đầy, đồ ăn mẹ cho ăn cả tháng không hết. Nhìn trên Instagram thấy hot girl khoe vòng 3 nóng bỏng thấy thèm, luyện điên cuồng để giống người ta mà không được. Tập thể dục mỏi mệt hết 15 phút mà chẳng đâu vào đâu. Thôi cứ mặc cho số phận vậy, đến đâu thì đến! Hết tập gym, chuyển qua yoga cũng không khá hơn mấy. Sao thấy thầy hướng dẫn dễ như trở bàn tay, còn mình chật vật mãi nhưng đứng cũng không vững. Chắc tại mình không phù hợp với thể dục thể thao. Thôi không tập nữa, hài lòng với cuộc sống thực tại để an toàn thôi.

Phái đẹp 30 tuổi rồi trở nên khó chiều, radio phát nhạc Giáng sinh cũng tỏ ra khó chịu. Không khó chịu sao được, người yêu chưa có mà nghe phải mấy bản nhạc buồn ai không bực mình? Con gái không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng không thế, ai sẽ bảo vệ mình? Mà ngặt nỗi, càng sợ ma, càng thích xem phim ma. Xem xong thì không dám ngủ, tự an ủi bằng mấy con gấu bông xung quanh thôi. Ngày càng không hiểu gu ăn mặc của bọn trẻ, là do mình quá già hay bọn chúng tân tiến quá mình theo không kịp? Đi ăn tiệc gặp mấy bé toàn bị gọi là cô, dì. Mới 30 mà cảm giác như lên chức bà ngoại. 30 tuổi chưa chồng có gì lạ đâu? Mỗi lần đi siêu thị là mỗi lần sạch túi. Tự nhủ với lòng không mua gì không xài nhưng cứ thấy là mua. Con gái ở một mình, không người yêu, không ai bên cạnh, đôi lúc tủ lạnh trống không chẳng có ở trong. Đi siêu thị toàn những thứ lặt vặt, ăn vài ngày cũng hết. Chỉ có mẹ mới mang lại sự đủ đầy, đồ ăn mẹ cho ăn cả tháng không hết. Nhìn trên Instagram thấy hot girl khoe vòng 3 nóng bỏng thấy thèm, luyện điên cuồng để giống người ta mà không được. Tập thể dục mỏi mệt hết 15 phút mà chẳng đâu vào đâu. Thôi cứ mặc cho số phận vậy, đến đâu thì đến! Hết tập gym, chuyển qua yoga cũng không khá hơn mấy. Sao thấy thầy hướng dẫn dễ như trở bàn tay, còn mình chật vật mãi nhưng đứng cũng không vững. Chắc tại mình không phù hợp với thể dục thể thao. Thôi không tập nữa, hài lòng với cuộc sống thực tại để an toàn thôi.