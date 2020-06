Hội chị em đứng hình với bad boy tặng Bích Phương "Một cú lừa"

Vào đêm 31/5 vừa qua, ca sĩ Bích Phương đã cho ra mắt MV mới "Một cú lừa" tiếp nối sự thành công của "Em bỏ hút thuốc chưa?". MV Một cú lừa là tự sự của một cô gái yêu hết mình nhưng bị bạn trai phụ bạc. Tạo hình của ca sĩ Bích Phương trong MV nhận được nhiều khen ngợi, nữ ca sĩ vừa quyến rũ, gợi cảm và biết diễn bằng mắt để thể hiện cảm xúc của bài hát. Điểm đáng chú ý nhất trong MV Một cú lừa là sự xuất hiện của anh chàng bad boy giáng một cú lừa hoàn hảo dành cho Bích Phương. Không phụ lòng mong đợi của dân mạng, anh chàng nam chính này sở hữu ngoại hình cực chuẩn cùng gương mặt đẹp không tì vết. Chàng trai gây sự chú ý nhất trong MV Một cú lừa của Bích Phương là Kim Ok - một người mẫu tự do gốc Hàn Quốc, từng làm việc tại Indonesia. Kim Ok sở hữu ngoại hình cực chuẩn, cơ bụng 6 múi và thân hình cao ráo, menly. Lợi thế của Kim Ok là gương mặt chuẩn thanh niên bad boy, vừa sắc nét lại có chút lạnh lùng cánh chị em nhìn là phát mê. Phong cách thời trang đời thường của hot boy này cũng đáng chú ý với những trang phục cá tính. Kim Ok cực phù hợp với những bộ ảnh phong cách ngầu và lạ. Kim Ok được cư dân mạng gọi là "trai đểu" bởi gương mặt, thế nhưng cứ nhìn vào là chỉ biết mê. Được biết, Kim Ok cũng từng xuất hiện trên tạp chí thời trang như L'Officiel Vietnam, và anh chàng này cũng thường xuyên hợp tác với các hãng thời trang nổi tiếng như Hermes. Xuất hiện bên cạnh Bích Phương trong MV mới, Kim Ok đã gây sức hút lớn cho người xem bởi lợi thế ngoại hình và khuôn mặt lạnh lùng. Concept cá tính, độc đáo rất phù hợp với anh chàng bad boy này. Mời quý độc giả đón xem video Nhận một cú lừa nhưng bích phương không quá buồn như anh nghĩ đâu - Nguồn: Youtube

