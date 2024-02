Hội anh em truyền tay cách "trị" vợ đòi mua vàng vía Thần Tài

Việc mua vàng ngày vía Thần Tài cầu may dịp đầu năm mới được nhiều người thực hiện. Ngày mùng 10 tháng Giêng được nhiều người lựa chọn và đổ xô mua vàng lấy may mắn. Ngày thần tài mọi năm, các tiệm vàng đã xuất hiện cảnh tượng người người đứng xếp hàng để có thể sớm chọn được những mẫu vàng ưng ý. Trên MXH, thay vì đi mua vàng, nhiều chị em lại khoe được chồng tặng ngày vía Thần Tài vô cùng lạ. Nhiều chị em quyết định dùng mỹ nhân kế hoặc "khổ nhục kế" nịnh nọt, thủ thỉ để được chồng mua tặng vàng. Nhiều người may mắn được tặng vàng thật đồng thời có người phát mếu với món quà chồng tặng. Không ít chị em hài hước khoe sản phẩm mua vàng Vía Thần Tài "có một không hai" khiến nhiều người không nhịn nổi cười. Cũng là chỉ vàng những nó lạ lắm. Ba chỉ này khó mà đeo lên người. Vàng đeo đầy người ngày vía Thần Tài là có thật. Nhiều ông chồng còn sáng tạo hơn đó là tặng "nguyên cây" cho vợ ngày vía Thần Tài. "Chỉ vàng" theo đúng nghĩa đen.

Việc mua vàng ngày vía Thần Tài cầu may dịp đầu năm mới được nhiều người thực hiện. Ngày mùng 10 tháng Giêng được nhiều người lựa chọn và đổ xô mua vàng lấy may mắn. Ngày thần tài mọi năm, các tiệm vàng đã xuất hiện cảnh tượng người người đứng xếp hàng để có thể sớm chọn được những mẫu vàng ưng ý. Trên MXH, thay vì đi mua vàng, nhiều chị em lại khoe được chồng tặng ngày vía Thần Tài vô cùng lạ. Nhiều chị em quyết định dùng mỹ nhân kế hoặc "khổ nhục kế" nịnh nọt, thủ thỉ để được chồng mua tặng vàng. Nhiều người may mắn được tặng vàng thật đồng thời có người phát mếu với món quà chồng tặng. Không ít chị em hài hước khoe sản phẩm mua vàng Vía Thần Tài "có một không hai" khiến nhiều người không nhịn nổi cười. Cũng là chỉ vàng những nó lạ lắm. Ba chỉ này khó mà đeo lên người. Vàng đeo đầy người ngày vía Thần Tài là có thật. Nhiều ông chồng còn sáng tạo hơn đó là tặng "nguyên cây" cho vợ ngày vía Thần Tài. "Chỉ vàng" theo đúng nghĩa đen.