Hội An, Đà Lạt bị gái xinh "phá nát" vì ăn mặc kiểu này

Cách đây chưa lâu, người phụ nữ có tên L.B.C từng gây tranh cãi vì lỗi ăn mặc phản cảm khi xuất hiện tại Hội An. Thay vì mặc nội y như những người bình thường cô ta lại chọn cách "thả rông" xuống phố khiến nhiều người phải đỏ mặt. Không chỉ gây nhức mắt người đi đường bằng lối ăn mặc hở hang, người phụ nữ có tên L.B.C còn chụp ảnh cùng con trai ở Chùa Cầu - một nơi tôn nghiêm của Hội An. Sau khi sự việc người phụ nữ ăn mặc trang phục phản cảm được đăng tải lên MXH, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An cho biết, những trường hợp mặc phản cảm như thế này chắc chắn sẽ bị xử phạt. Trước đó, phố cổ Hội An từng một lần khác trở thành tâm điểm chú ý khi những bức ảnh bán nude trên sân thượng của một quán cafe của cô gái có tên T.M.H được dân mạng truyền tay nhau. Bên cạnh những bức ảnh, clip 23 giây ghi lại hình ảnh của T.M.H bán nude trên sân thượng của một quán cafe ở Hội An đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Cộng đồng mạng đã lên án gay gắt với hành động và suy nghĩ của T.M.H. Họ cho đây là hành vi thiếu tôn trọng, ảnh hưởng đến giá trị của một di sản văn hóa nổi tiếng. Tháng 8/2018, Á hậu Thư Dung gây xôn xao mạng xã hội khi những bức ảnh cô mặc yếm mỏng manh, chụp ảnh ở Tuyệt Tình Cốc, Đà Lạt được đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi những hình ảnh bị cho là phản cảm được đăng tải trên mạng xã hội, Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018 Thư Dung đã nhận về nhiều lời chỉ trích. Tuy nhiên, cô vẫn thách thức dư luận bằng cách chia sẻ những hình ảnh này trên trang cá nhân của mình. Cái kết của vấn đề đó là 2 cuộc thi mà Thư Dung từng tham gia trước đó là Miss Eco và Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 đã ra tuyên bố tước danh hiệu Á hậu của Thư Dung vì bộ ảnh phản cảm này. Sau đó, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017 đưa ra quyết định thu hồi danh hiệu hoa hậu đối với cô. Không chỉ có phá hoại cảnh quan những cảnh đẹp hay nơi tôn nghiêm, nhiều người đẹp còn gây tai tiếng khi làm hỏng giá trị của những trang phục truyền thống. Điển hình nhất phải nhắc đến Lê Bống khi cô nàng mặc váy dân tộc, nhưng để "thả vòng 1 tự nhiên". Những hình ảnh diện váy dân tộc xẻ hông cao hun hút, tạo dáng phản cảm chốn linh thiêng của Lê Bống đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Lê Bống mặc bộ đồ dân tộc tạo dáng co chân để chụp ảnh, chiếc váy xẻ cao khiến nhiều người nhận xét là "kém duyên". Mời độc giả xem video: Cấm ăn mặc hở hang khi livestream - Nguồn: VTV24

