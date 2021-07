Học trồng dưa hấu vào chai, thanh niên nhận thành phẩm khó tin

Mới đây, một anh chàng cũng thử tạo hình cho quả dưa hấu ngoài vườn nhà mình bằng cách trồng trong chai. Để tạo hình dưa hấu, thanh niên này đã sử dụng một lon bia cỡ lớn và trồng nó bên trong hòng được quả dưa theo đúng như mong muốn. Tới ngày thu hoạch, chàng trai ra vườn hái quả và cảm giác hồi hộp bắt đầu lan toả cả đến những người xem clip. Nhưng rồi cả nam thanh niên lẫn người xem clip đều... đơ người khi nhìn thấy bên trong. Sau khi tỉ mần cắt vỏ lon bia, quả dưa hấu bên trong đã chuyển sang vỏ màu vàng chứ không phải màu xanh như thường thấy. Thì ra, do chiếc khuôn này đã che hết ánh sáng nên quả dưa khó phát triển như bình thường, đồng nghĩa với việc màu xanh vốn có của nó đã chuyển sang màu vàng. Được biết để tạo hình cho quả, đặc biệt là dưa hấu người nông dân sẽ dùng khuôn trong suốt, có thể đón ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, khi bổ quả dưa hấu nhìn phần ruột bên trong càng khiến chàng trai thất vọng hơn, dù ruột vẫn đỏ nhưng có dấu hiệu bị ủng. Chủ nhân đoạn clip cũng chia sẻ đã ăn thử và không được ngon, ngọt như những quả được trồng bình thường. Bên dưới clip TikTok này, netizen đồng loạt đưa ra bình luận ngán ngẩm và khuyên chàng trai để lần sau không còn "nghịch dại" nữa. Trước đó, một lão nông Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng trồng dưa hấu trong chai nhựa trong suốt. Vì chai nhựa trong suốt và có đục lỗ dưới đáy chai để không khí lọt vào, nên quả dưa hấu vẫn có thể nhận ánh sáng mặt trời và cũng như phát triển bình thường. Đến ngày thu hoạch, quả dưa hấu đã phát triển khá to và mọc kín chai nhựa, nếu cắt ra, thì quả sẽ có hình dạng y hệt như chai rất độc đáo. Được biết, những loại quả sau khi được "tạo dáng" sẽ có giá trị lớn hơn, đắt đỏ hơn nhiều lần so với quả thông thường. Điển hình nhất là dưa hấu, người ta sử dụng những chiếc khuôn với nhiều hình thù để tạo nên những quả dưa hấu hình vuông, kim tự tháp hay hình trái tim... Sự khác lạ và độc đáo này đã khiến cho những quả dưa hấu đó được săn đón và có mức giá cao hơn hẳn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những loại trái độc, lạ, quý hiếm mang về nguồn thu khủng cho nông dân - Nguồn: Truyền hình Hậu Giang

Mới đây, một anh chàng cũng thử tạo hình cho quả dưa hấu ngoài vườn nhà mình bằng cách trồng trong chai. Để tạo hình dưa hấu, thanh niên này đã sử dụng một lon bia cỡ lớn và trồng nó bên trong hòng được quả dưa theo đúng như mong muốn. Tới ngày thu hoạch, chàng trai ra vườn hái quả và cảm giác hồi hộp bắt đầu lan toả cả đến những người xem clip. Nhưng rồi cả nam thanh niên lẫn người xem clip đều... đơ người khi nhìn thấy bên trong. Sau khi tỉ mần cắt vỏ lon bia, quả dưa hấu bên trong đã chuyển sang vỏ màu vàng chứ không phải màu xanh như thường thấy. Thì ra, do chiếc khuôn này đã che hết ánh sáng nên quả dưa khó phát triển như bình thường, đồng nghĩa với việc màu xanh vốn có của nó đã chuyển sang màu vàng. Được biết để tạo hình cho quả, đặc biệt là dưa hấu người nông dân sẽ dùng khuôn trong suốt, có thể đón ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, khi bổ quả dưa hấu nhìn phần ruột bên trong càng khiến chàng trai thất vọng hơn, dù ruột vẫn đỏ nhưng có dấu hiệu bị ủng. Chủ nhân đoạn clip cũng chia sẻ đã ăn thử và không được ngon, ngọt như những quả được trồng bình thường. Bên dưới clip TikTok này, netizen đồng loạt đưa ra bình luận ngán ngẩm và khuyên chàng trai để lần sau không còn "nghịch dại" nữa. Trước đó, một lão nông Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng trồng dưa hấu trong chai nhựa trong suốt. Vì chai nhựa trong suốt và có đục lỗ dưới đáy chai để không khí lọt vào, nên quả dưa hấu vẫn có thể nhận ánh sáng mặt trời và cũng như phát triển bình thường. Đến ngày thu hoạch, quả dưa hấu đã phát triển khá to và mọc kín chai nhựa, nếu cắt ra, thì quả sẽ có hình dạng y hệt như chai rất độc đáo. Được biết, những loại quả sau khi được "tạo dáng" sẽ có giá trị lớn hơn, đắt đỏ hơn nhiều lần so với quả thông thường. Điển hình nhất là dưa hấu, người ta sử dụng những chiếc khuôn với nhiều hình thù để tạo nên những quả dưa hấu hình vuông, kim tự tháp hay hình trái tim... Sự khác lạ và độc đáo này đã khiến cho những quả dưa hấu đó được săn đón và có mức giá cao hơn hẳn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những loại trái độc, lạ, quý hiếm mang về nguồn thu khủng cho nông dân - Nguồn: Truyền hình Hậu Giang