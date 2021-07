Bổ dưa hấu khủng, phần ruột bên trong ai nhìn cũng “câm nín“

Mới đây, một tài khoản TikTok đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bổ dưa hấu "siêu to khổng lồ" và được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Trong đoạn clip cho thấy quả dưa hấu có kích thước lớn, nó nặng tới nỗi nam thanh niên phải khom lưng bê, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc lên nổi. Qủa dưa hấu này sau đó được một thanh niên đem ra bổ thử, cư dân mạng ai cũng háo hức chờ đợi phần ruột bên trong của loại quả được cho đột biến này. Sau một hồi chật vật, cuối cùng quả dưa hấu cũng được bổ đôi, tất cả mọi người ở đó ai cũng hồi hộp chờ đợi. Tuy nhiên, sau khi bổ dưa hấu phần ruột bên trong của nó lại khiến những người có mặt thất vọng, bởi nó có màu không đỏ tươi ngon mắt, mà nhợt nhạt. Chủ nhân đoạn clip tiết lộ rằng hương vị "cũng bình thường", nhưng khi xay sinh tố thì vẫn chấp nhận được. Tuy chất lượng không tốt thế nhưng quả dưa hấu khổng lồ vẫn được netizen trầm trồ, sửng sốt, khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy quả dưa nào to đến vậy. Trước đó trên MXH đã từng xuất hiện quả dưa hấu "siêu to khổng lồ" không kém cạnh gì của một người đàn ông ngoại quốc. Vì nặng tới cả trăm ký nên người đàn ông này đã phải rất chật vật mới xẻ quả dưa hấu ra được. Tưởng rằng sẽ được một bữa no nê với quả dưa hấu ngon lành nhưng tới lúc nhìn thấy bên trong, ông ta "sốc nặng" vì quả dưa chẳng đỏ mọng và có nhiều thịt như mong đợi. Màn bổ dưa hơn chục ký của hai cô gái Việt trước đó cũng gây xôn xao không kém. Dù phần vỏ trông khá đẹp mắt thế nhưng khi bổ ra lại cho ra kết quả đáng tiếc, phần ruột dưa chín đỏ, bị rỗng khá nhiều chỗ. Còn lần khác khi mua dưa hấu về một cư dân mạng gặp phải hoàn cảnh bên trong nhìn nhão nhoét trông rợn người. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Dưa hấu rớt giá, nông dân đối mặt nguy cơ thua lỗ - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

