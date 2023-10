Học sinh trường mẫu giáo Việt Triều đón Halloween cùng gấu mặt trăng

Ngày 27/10, Tổ chức Động vật Châu Á hợp tác với Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị tổ chức Lễ hội Hóa trang bảo vệ gấu tới toàn bộ gần 400 học sinh mầm non toàn trường. Thông qua chương trình, nhà trường và Tổ chức Động vật châu Á mong muốn giới thiệu về hai loài gấu quý hiếm của Việt Nam, về một nơi cứu hộ và chăm sóc những bạn gấu - Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tới các em nhỏ, để bồi đắp tình yêu và hiểu biết ban đầu về những động vật hoang dã quý hiếm như gấu cho trẻ em. Chương trình được tổ chức trong khuôn viên nhà trường, với các hoạt động phù hợp lứa tuổi rất nhỏ của các bé, từ 2 đến 5 tuổi của Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị. Với chủ đề lễ hội hóa trang, các bé được làm mặt nạ, rối tay gấu và được trải nghiệm chơi các trò chơi để nhận diện gấu. Trường Mầm non Việt Triều hữu nghị và Tổ chức Động vật Châu Á cũng đã xây dựng một vườn trải nghiệm mang tên gấu mặt trăng giới thiệu với các bé về các cây thảo dược thay thế mật gấu và một số cây thân thuộc trong gia đình. Tổ chức Động vật Châu Á đề cao việc giáo dục bảo vệ môi trường và động vật hoang dã đặc biệt là loài gấu thông qua các hoạt động chơi theo chủ đề, đặc biệt với các chương trinh giáo dục hướng tới đối tượng tiếp cận nhỏ tuổi. Từ năm 2015 trở lại đây, Tổ chức lấy trọng điểm giáo dục bảo vệ gấu là các học sinh tiểu học trên toàn quốc. Phương pháp truyền tải tới các em nhỏ thông qua hoạt động vừa vui chơi, vừa trải nghiệm mang lại nhiều hứng khởi, tích cực, giúp trẻ em có cơ hội được thử nghiệm và tương tác một cách vui vẻ, tiếp nhận những thông tin bảo vệ loài gấu rất gần gũi và tự nhiên. Tính đến nay, Tổ chức đã thực hiện các chương trinh giáo dục tại 36 trường, và giúp đỡ 37 trường học xây dựng vườn thảo dược thay thế mật gấu tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Huế, Đắk Lắk. Không gian Halloween được các cô trường mẫu giáo Việt Triều trang trí trong lớp học.

