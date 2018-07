Cô gái tặng hoa Tổng thống Trump bất ngờ thi Hoa hậu Việt Nam

Vừa qua, tại Hà Nội buổi sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 đã diễn ra. Trong dàn thí sinh rạng rỡ, xinh đẹp của cuộc thi, cô gái mang số báo danh 29, Phạm Ngọc Hà My gây chú ý với thân hình thon thả và gương mặt khả ái. Xuất hiện trong buổi sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My trẻ trung, tươi tắn trong chiếc áo dài giản dị màu hồng phấn. Cô khoe trọn thân hình thon thả, mảnh mai cùng những đường cong hấp dẫn. Mái tóc đen dài buông xõa với những lọn xoăn nhẹ giúp Hà My khoe tối đa vẻ cuốn hút từ gương mặt khả ái, phúc hậu. Trong số các thí sinh dự thi vòng sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 Phạm Ngọc Hà My gây chú ý với chiều cao nổi bật, gương mặt thông minh. Dù chụp ở bất kỳ góc nào, Hà My đều toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thu hút. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong nhan sắc của cô nàng chính là nụ cười rạng rỡ. Hà My cũng chính là cô gái từng bị cư dân mạng "săn lùng" sau buổi lễ đón Tổng thống Donal Trump tại Đà Nẵng hồi tháng 11/2017. Phạm Ngọc Hà My chính là nữ sinh đã tặng hoa cho tổng thống Trump khi ông vừa đáp chuyến từ Đã Nẵng bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất để bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Hà My hiện là sinh viên Học viện Ngoại giao và là thành viên củaCLB Lễ tân Ngoại giao - đây là nơi quy tụ nhiều nữ sinh xinh đẹp, chuyên được cử đi đón tiếp những nhân vật nổi tiếng, quan trọng. Thời điểm đón Tổng thống Trump, Hà My được khen "xinh như Hoa hậu". Song, cô cho biết quyết định thi Hoa hậu Việt Nam cách đây 2 tháng. Theo chia sẻ mới nhất của Hà My, thử thách lớn nhất với cô chính là việc giảm cân để có thể tự tin tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Mời quý độc giả xem clip Truy tìm cô gái tặng hoa cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump ai cũng Choáng khi biết đó chính là..? - Nguồn: Youtube

