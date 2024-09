Hiện tượng nhí “bé Bảo An” tuổi 17 dậy thì phổng phao, xinh xắn

Sau thế hệ Xuân Mai, Xuân Nghi, có thể nói bé Bảo An (2006) là sao nhí sáng giá nhất trong trang lứa của mình. Cô bé được xem là "hiện tượng nhí" khi sở hữu loạt "hit" đình đám chẳng thua kém một tên tuổi nổi tiếng nào. Loạt bài hát mà Bảo An được nhiều thế hệ biết đến trên nền tảng Youtube như: Xúc xắc xúc xẻ (354 triệu lượt xem), Mẹ ơi tại sao (230 triệu lượt xem), Bé chút chít (142 triệu lượt xem)... Hơn 10 năm qua, cô bé đã có sự trưởng thành trong cả ngoại hình và giọng hát. Bảo An hiện tại ra dáng một thiếu nữ, có phong cách ăn mặc trẻ trung, trendy. Nhiều người nhận xét dù cô bé ngày nào đã lớn, đã biết diện, thế nhưng những đường nét đáng yêu trên gương mặt vẫn còn đó. Cô bé học xong cấp 3 tại một trường quốc tế, vừa thi đỗ vào loạt trường đại học đình đám. Bảo An sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Năm lớp 11, Bảo An là một trong hai học sinh của trường giành được học bổng 100% Tú tài Mỹ. Mới đây, An nộp đơn vào 3 trường đại học và đều được nhận. Dù có nơi cấp học bổng 100% suốt 4 năm học, Bảo An cũng rất yêu thích môi trường ở đây nhưng cuối cùng em chọn Đại học Ngoại thương để thực hiện mục tiêu đi du học. Cô bạn có mối quan hệ thân thiết với những tên tuổi nổi tiếng khác cùng trang lứa như Jenny Huỳnh, hay đàn chị Tlinh. Về âm nhạc, Bảo An năm 2022 ra mắt sản phẩm Vệ tinh của riêng em. Trải qua hơn chục năm, giọng hát của Bảo An có phần đổi khác nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo, đáng yêu. (Ảnh: IGNV)

Sau thế hệ Xuân Mai, Xuân Nghi, có thể nói bé Bảo An (2006) là sao nhí sáng giá nhất trong trang lứa của mình. Cô bé được xem là "hiện tượng nhí" khi sở hữu loạt "hit" đình đám chẳng thua kém một tên tuổi nổi tiếng nào. Loạt bài hát mà Bảo An được nhiều thế hệ biết đến trên nền tảng Youtube như: Xúc xắc xúc xẻ (354 triệu lượt xem), Mẹ ơi tại sao (230 triệu lượt xem), Bé chút chít (142 triệu lượt xem)... Hơn 10 năm qua, cô bé đã có sự trưởng thành trong cả ngoại hình và giọng hát. Bảo An hiện tại ra dáng một thiếu nữ, có phong cách ăn mặc trẻ trung, trendy. Nhiều người nhận xét dù cô bé ngày nào đã lớn, đã biết diện, thế nhưng những đường nét đáng yêu trên gương mặt vẫn còn đó. Cô bé học xong cấp 3 tại một trường quốc tế, vừa thi đỗ vào loạt trường đại học đình đám. Bảo An sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Năm lớp 11, Bảo An là một trong hai học sinh của trường giành được học bổng 100% Tú tài Mỹ. Mới đây, An nộp đơn vào 3 trường đại học và đều được nhận. Dù có nơi cấp học bổng 100% suốt 4 năm học, Bảo An cũng rất yêu thích môi trường ở đây nhưng cuối cùng em chọn Đại học Ngoại thương để thực hiện mục tiêu đi du học. Cô bạn có mối quan hệ thân thiết với những tên tuổi nổi tiếng khác cùng trang lứa như Jenny Huỳnh, hay đàn chị Tlinh. Về âm nhạc, Bảo An năm 2022 ra mắt sản phẩm Vệ tinh của riêng em. Trải qua hơn chục năm, giọng hát của Bảo An có phần đổi khác nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo, đáng yêu. (Ảnh: IGNV)