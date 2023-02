Hẹn hò sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu không quên trêu bạn gái

Thoải mái tâm lý nên sau trận đấu, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã lên đồ hẹn hò bạn gái Doãn Hải My đi uống trà, chơi bowling. Đăng clip chơi bowling, khi Doãn Hải My ném trượt hết, nam cầu thủ vẫn trêu: "Một pha dứt điểm hoàn hảo của Doãn Hải My".Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi cầu thủ và người đẹp cực xứng lứa vừa đôi của showbiz Việt. Dịp Tết vừa qua, Doãn Hải My còn về quê bạn trai vui xuân. Mối quan hệ của cả hai được gia đình ủng hộ. Khi công khai hẹn hò cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu khiến Doãn Hải My gặp không ít áp lực. Nhưng đối mặt với tất cả, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn chọn ở bên, đồng hành với bạn trai. Nói về bạn gái, Đoàn Văn Hậu cho biết: "My là người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất đông người, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi rất trân trọng những điều như thế". Hậu vệ Đoàn Văn Hậu nói thêm. Vốn sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng gu thời trang chất chơi nên mỗi lần đăng ảnh, bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu thường làm cho dân mạng phát sốt. Cặp My - Hậu dính nghi vấn hẹn hò từ 2 năm trước khi hot girl Hà thành tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Trở về sau cuộc thi, cả 2 nhiều lần bị bắt gặp dính như sam ở không ít các sự kiện. Và phải tới ngày 15/8 vừa qua, Văn Hậu mới xả loạt hình tình tứ của mình bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận mối quan hệ.

