Xuất hiện trên VTV, nhan sắc bạn gái tin đồn Văn Hậu gây mê

Mới đây, cư dân mạng không ngừng thích thú khi bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu khoe vóc dáng eo thon nuột nà, trổ tài làm MC trên sóng truyền hình Quốc gia. Theo đó, bạn gái tin đồn Văn Hậu làm MC dẫn chương trình “S Việt Nam”, phát sóng vào lúc 20h ngày 5.7 trên kênh truyền hình VTV1. Cô và MC Ngọc Thịnh cùng trò chuyện với người dân địa phương và trải nghiệm ẩm thực, du lịch ở hồ Quan Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Lần đầu làm MC, người đẹp gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và giọng nói trong trẻo, tự tin. Doãn Hải My diện váy hồng có tay bồng nữ tính, phối cùng sneaker năng động để thuận tiện cho việc đi lại. Cô cũng đăng tải loạt ảnh về chuyến đi. Ở phần bình luận, netizen liên tục vào ngợi khen nhan sắc đẹp xinh đẹp của Hải My. Tên tuổi của gây chú ý nhiều hơn khi dính tin đồn yêu Đoàn Văn Hậu. Thời gian qua, cả 2 lộ vô số bằng chứng hẹn hò nhưng người trong cuộc chưa từng lên tiếng về sự việc. Doãn Hải My từng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Tuy nhiên cô chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc. Người đẹp 20 tuổi còn có thành tích 12 năm đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0, thành thạo tiếng Trung,... Ngoài việc chơi tốt piano từ nhỏ, cô cũng có năng khiếu hát, vẽ và múa. Rời cuộc thi sắc đẹp danh giá, ngoài dành thời gian học tập, Hải My còn thử sức bản thân khi làm mẫu ảnh, tham gia các sự kiện giải trí từ lớn đến nhỏ. Hiện tại, “người đẹp tài năng Hoa hậu Việt Nam 2020” đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội. Doãn Hải My chuộng gu thời trang nữ tính, nhẹ nhàng nhưng không kém phần gợi cảm. Hiện tại nhiều người hâm mộ hi vọng Doãn Hải My và Đoàn Văn hậu sớm thông báo tin vui trong thời gian tới. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

