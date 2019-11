Hé lộ sơ đồ đội hình đội tuyển Việt Nam đấu UAE trên sân nhà

Đặng Văn Lâm khẳng định được vị trí vững chắc của mình trong đội hình đội tuyển Việt Nam qua từng trận đấu. Thủ môn Việt kiều này không chỉ sở hữu những pha bay người xuất thần mà còn có những tình huống ra vào hợp lý để phối hợp với bộ 3 trung vệ thi đấu phía trên mình. Trong hành trình của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, vị trí ít bị thay đổi nhất đó là thuộc hàng trung vệ, Duy Mạnh là một trong số cái tên như vậy. Cầu thủ Hà Nội FC vừa trải qua 1 năm tuyệt vời khi cùng đội bóng chủ quản đoạt cúp VĐQG, V.League và đi tới trận đấu chung kết liên khu vực của AFC. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải thể hiện được sự thủ lĩnh của mình. Qua từng tình huống bóng, cầu thủ Viettel phối hợp nhịp nhàng với cặp đôi đối tác Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Trong bối cảnh Đình Trọng dính chấn thương, Bùi Tiến Dũng có cơ hội ra sân nhiều hơn và "Tư Dũng" không phụ lòng thầy Park và NHM đặt vào anh. Chưa ra sân chính thức tại SC Heerenveen nhưng khi trở về ĐTQG, Đoàn Văn Hậu luôn thi đấu hết mình. Trong trận đấu với Indonesia và Malaysia, hậu vệ này thi đấu trọn vẹn 90' và lên công về thủ đều đặn. Nếu nhìn cách Trọng Hoàng thi đấu, ít ai nghĩ rằng anh đã bước vào tuổi 30. Loạt lên công, về thủ nhịp nhàng khiến HLV Park hài lòng qua đó đẩy đàn em Văn Thanh lên ghế dự bị. Trở lại từ trận đấu với Thái Lan, Tuấn Anh ngay lập tức thể hiện được mình. Chàng tiền vệ hào hoa mê hoặc NHM bằng những pha giật bóng sở trường và đặt đồng đội vào tư thế để dứt điểm. Hùng Dũng là mắt xích giúp sơ đồ chiến thuật 3-5-2-1 của HLV Park Hang-seo thoát pressing vô cùng hiệu quả. Bóng được "thầy Dũng" thu hồi sau đó phát triển bóng khá nhanh để các cầu thủ có tốc độ như Quang Hải hay Văn Toàn có thể áp sát khung thành đối phương. Nếu phải chọn 1 vị trí khó có ai thay thế trong đội hình đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ, có lẽ Quang Hải là cái tên như vậy. Từ U23 cho đến ĐTQG, Hải "con" đều thể hiện xuất sắc. Không được thi đấu nhiều tại Bỉ nhưng mỗi khi về tập trung, Công Phượng được HLV Park ưu ái để giải quyết bài toán trên hàng công của mình. Trong trận đấu với Malaysia, anh được xếp đá cao nhất nhưng chưa thể hiện được mình và vị trí tiền đạo cánh có lẽ sẽ vừa với khả năng của tiền đạo này. Hà Minh Tuấn cái tên từng được nhiều người nhắc đến mỗi lần danh sách tập trung của thầy Park đưa ra. Nhưng vì hết lý do này tới lý do khác, tiền đạo của QNK Quảng Nam chưa có màn chào sân. Nhưng với những gì đang thể hiện, Minh Tuấn sẽ được trao cơ hội trong trận đấu với UAE sắp tới. Clip ĐT Việt Nam tập luyện: Tránh chấn thương là trên hết - Nguồn: VTC Now

