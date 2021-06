Hé lộ danh tính nữ streamer Việt quyến rũ vừa ngất xỉu khi livestream

Mới đây, nữ streamer Việt Mai Dora khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi bất ngờ ngất xỉu ngay trên sóng livestream ngày 18/6. Rất may, cô nàng đã tỉnh lại ngay sau đó. Theo chia sẻ của nữ streamer nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là do cô nàng không chú ý đến việc ăn uống nên bị kiệt sức. Mai Dora có tên đầy đủ là Trương Vũ Quỳnh Mai (SN 1995), một trong những nữ streamer Việt đình đám hiện nay. Bằng chứng rõ ràng nhất là Instagram cá nhân của Mai Dora đang có hơn 343.000 lượt theo dõi. Năm nay 26 tuổi nhưng nữ streamer vẫn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và trẻ trung hơn hẳn tuổi thật. Bên cạnh đó, Mai Dora còn có cả vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ mê người với 3 vòng siêu chuẩn. Đó cũng chính là lý do mà Mai Dora được biết đến với nickname nữ streamer sexy nhất Việt Nam. Phong cách thời trang gợi cảm hết nấc cũng là lý do góp phần tạo nên nickname của Mai Dora. Từ những bức hình trên Instagram đến trang phục livestream hàng ngày, Mai Dora đều luôn ưa chuộng show triệt để đường cong sexy của mình. Ngoài công việc streamer, Mai Dora còn được biết đến với vị trí diễn viên trẻ khi góp mặt trong nhiều web drama và phim học đường. Tuy nhiên nhiều người nhận xét rằng vai trò diễn viên của Mai Dora chưa thực sự nổi bật như streamer. Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News

