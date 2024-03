Hé lộ cảnh quan khu vực không được free ship ở Trung Quốc

Ở Trung Quốc có một nơi khi đặt hàng sẽ không được bao ship đó chính là Tân Cương. Đây là một khu tự trị của Trung Quốc với sắc màu văn hóa độc đáo và khác biệt. Lãnh thổ của Tân Cương vô cùng rộng lớn. Từ Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) tới Kashgar (Ca Thập) tương đương với từ Tây An tới Thâm Quyến. Từ Hami (Cáp Mật) tới Kashgar tương đương với từ Thành Đô tới Hàng Châu. Altay (A Lặc Thái) tới Hotan (Hòa Điền) tương đương với từ Bắc Kinh tới Quảng Châu. Chính vậy nếu là một shipper thì chưa đi hết Tân Cương người khác đã đi hết một nửa Trung Quốc. Nên việc bao ship ở khu vực này là điều không thể. Diện tích của vùng đất này tương đương với 100 cái Bắc Kinh hoặc 287 cái Thượng Hải. Tổng diện tích của Tân Cương khoảng: Bắc Kinh + Thượng Hải + Hà Nam + Hà Bắc + Sơn Tây + Quảng Đông + Hải Nam + Giang Tô + An Huy + Triết Giang + Hồ Nam. Thế nhưng, cảnh quan ở đây lại vô cùng đẹp đẽ, thảm thực vật xanh mượt cùng những dòng sông quanh co uốn lượn mê người. Nếu như bạn tới Tân Cương du lịch, đột nhiên muốn đi vệ sinh, người bản địa nói với bạn rằng "Cứ đi thẳng là tới, nhưng có hơi xa một chút". Hãy tin mình, nhất định phải bắt xe đi, bời vì người Tân Cương nói hơi xa một chút thì thật sự là rất là xa. Đừng hỏi mình tại sao? Vừa mới đầu mình cũng là cuốc bộ đi, sau đó đã phải mua mới một cái quần. (Trích Tân Cương kỳ bí) Ở Tân Cương có truyền tai nhau một câu nói như thế này. Ngồi máy bay mất 3 tiếng hỏi chị tiếp viên hàng không "Đã ra khỏi tỉnh chưa?" Chị tiếp viên trả lời: "Thưa anh, ra khỏi huyện rồi!" (Trích Tân Cương kỳ bí) Trước đây, Tân Cương còn được gọi là Tây Vực, sau đó mới đổi tên thành Tân Cương vào cuối thời nhà Thanh. Nếu bạn muốn ngắm những cánh đồng oải hương xinh đẹp như này mà không cần phải sang châu Âu thì Tân Cương là một địa điểm lý tưởng. Vùng đất này được biết đến với những mỹ nhân mang nét đẹp lai Tây khiến người khác mê mẩn. Nhiều người nói đùa, với địa hình thảo nguyên rộng lớn, nếu làm shipper, bạn có lẽ sẽ phải ngồi ngựa để di chuyển. Chắc không thể "đặt hàng" qua mạng nhiều nên ở đây vẫn rất thịnh hành những loại trang phục tự may, đồ ăn tự cung tự cấp.

