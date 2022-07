Hậu tin đồn mang thai, hot girl “Mắt biếc” khoe diện mạo xinh đẹp

Hot girl Trúc Anh được biết tới với biệt danh "nàng thơ Mắt biếc" khi gặt hái thành công với vai diễn ấn tượng Hà Lan. Trúc Anh được xem là nàng thơ mới của màn ảnh Việt khi sở hữu nhan sắc thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh như biết nói cùng làn da trắng nõn và mái tóc suông dài đen mượt. Mới đây, Trúc Anh lại khiến người hâm mộ được dịp xôn xao khi khoe diện mạo xinh đẹp sau những ồn ào về ngoại hình. Cụ thể trên trang cá nhân, hot girl Trúc Anh vừa cập nhật khoảnh khắc xinh đẹp của mình. Tại đây cô nàng "đốn tim" người nhìn bởi vẻ đẹp thuần khiết trong set đồ kín đáo. So với hình ảnh mũm mĩm trước đó, ngoại hình của cô có phần thon thả hơn. Tuy nhiên, chi tiết bó hoa được người đẹp sử dụng được nhiều netizen cho rằng cô muốn che chắn vòng 2 của mình để tránh bị soi vóc dáng. Trước đó Trúc Anh xuất hiện ở một sự kiện với thân hình mũm mĩm, vòng 2 "lùm lùm". Ngoại hình khác biệt so với thời gian trước khiến một bộ phận người hâm mộ đồn đoán rằng cô đang mang bầu. Trước tin đồn này, Trúc Anh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân: "Cả nhà ơi, thời gian qua Trúc Anh chăm sóc bản thân một tí nên hơi mũm mĩm hơn, mọi người yên tâm nhé, mình vẫn ổn không có vấn đề gì đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm Trúc Anh thật nhiều nha, love you guys very much (tạm dịch: yêu mọi người rất nhiều)" - cô chia sẻ. Trúc Anh cho biết bản thân "đầu tư" vào việc ăn uống quá nhiều khiến thân hình tăng cân, đồng thời cô phủ nhận chuyện mang bầu mà cư dân mạng đồn đoán trước đó. Người đẹp sinh năm 1998 trước đó sở hữu hình thể mảnh mai đáng ngưỡng mộ. Dù đã lên tiếng đính chính, song những hình ảnh của Trúc Anh đều gây chú ý với người hâm mộ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

