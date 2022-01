Hậu ly hôn, cô giáo Âu Hà My được khen ngay càng nhuận sắc

Sự việc ly hôn đầy ồn ào của nữ giảng viên Âu Hà My và chồng cũ diễn viên Trọng Hưng đã từng khiến cộng đồng mạng quan tâm suốt một thời gian dài. Hậu ly hôn, nhan sắc hiện tại cô giáo Âu Hà My được khen ngày càng "lên hương". Năm 2018, Âu Hà My nổi tiếng với danh xưng "nữ giảng viên gợi cảm" khi loạt ảnh đời thường xinh đẹp, nóng bỏng của cô giáo hot girl được chia sẻ rộng rãi khắp các diễn đàn mạng xã hội. Khác với hình ảnh nữ giảng viên gợi cảm, ăn mặc quyến rũ trước đó, Âu Hà My của hiện tại theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành. Âu Hà My nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài tươi tắn, nhuận sắc. Trên trang cá nhân, Âu Hà My chia sẻ nhiều hình ảnh luyện tập trong phòng gym. Nữ giảng viên luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và xinh đẹp thế này. Âu Hà My có cuộc sống hoàn toàn mới sau biến cố hôn nhân. Âu Hà My đang tận hưởng cuộc sống riêng vui vẻ và thoải mái. Thời gian đầu sau ly hôn, Âu Hà My tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Cô gây được thiện cảm với dân mạng Cách đây không lâu, Hà My từng nói, đây chính là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời cô. Hà My viết: "Có khi đây chính là thời điểm đẹp nhất trong đời. Kinh tế vững chắc, sự nghiệp ổn định, trái tim lành lặn. Bây giờ mới là thanh xuân". Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: Saostar

Sự việc ly hôn đầy ồn ào của nữ giảng viên Âu Hà My và chồng cũ diễn viên Trọng Hưng đã từng khiến cộng đồng mạng quan tâm suốt một thời gian dài. Hậu ly hôn, nhan sắc hiện tại cô giáo Âu Hà My được khen ngày càng "lên hương". Năm 2018, Âu Hà My nổi tiếng với danh xưng "nữ giảng viên gợi cảm" khi loạt ảnh đời thường xinh đẹp, nóng bỏng của cô giáo hot girl được chia sẻ rộng rãi khắp các diễn đàn mạng xã hội. Khác với hình ảnh nữ giảng viên gợi cảm, ăn mặc quyến rũ trước đó, Âu Hà My của hiện tại theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành. Âu Hà My nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài tươi tắn, nhuận sắc. Trên trang cá nhân, Âu Hà My chia sẻ nhiều hình ảnh luyện tập trong phòng gym. Nữ giảng viên luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và xinh đẹp thế này. Âu Hà My có cuộc sống hoàn toàn mới sau biến cố hôn nhân. Âu Hà My đang tận hưởng cuộc sống riêng vui vẻ và thoải mái. Thời gian đầu sau ly hôn, Âu Hà My tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Cô gây được thiện cảm với dân mạng Cách đây không lâu, Hà My từng nói, đây chính là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời cô. Hà My viết: "Có khi đây chính là thời điểm đẹp nhất trong đời. Kinh tế vững chắc, sự nghiệp ổn định, trái tim lành lặn. Bây giờ mới là thanh xuân". Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: Saostar