Hậu lấy chồng, hot girl 50 tỷ xuất hiện với gương mặt lạ lẫm

Mới đây, Sam xuất hiện trong một sự kiện với chiếc váy dài thanh lịch. Hot girl 50 tỷ ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên ở một số góc máy, cô nhận về nhiều ý kiến với gương mặt bầu bĩnh có phần khác lạ hơn trước. Một số dân mạng đặt ra nghi vấn hot girl Sam can thiệp "dao kéo", cụ thể là tiêm má baby. Đây là phương pháp làm đẹp tạo cho khuôn mặt nhìn trẻ trung và tươi tắn hơn. Trước những bàn tán về mình, Sam đã đăng tải clip về ngày hôm đó, đồng thời lên tiếng giải thích gương mặt thay đổi chỉ vì cô tăng 4kg trong thời gian qua. Chưa hết, người đẹp hài hước tự nhận là "Bé Mập" và than thở: "Mập nên nhìn ú nu". "Mặt bầu bĩnh chứ người vẫn mảnh mai mà các bạn", "Bé vẫn đẹp nha bé ơi", "Mặt tròn nhìn lạ nhưng phúc hậu nè", "Dạo này đúng là thấy cô ấy tăng cân, mặt tròn má phính hẳn"... là những bình luận của người hâm mộ dưới video của Sam. Sam tên thật là Nguyễn Hà My, là một trong những hot girl nổi tiếng đời đầu của Việt Nam. Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất, làm MC và gặt hái nhiều thành công. Vào cuối năm 2022, Sam công khai khoảnh khắc được cầu hôn và sau đó xác nhận đăng kí kết hôn với "nửa kia". Hiện tại, danh tính ông xã vẫn được Sam giữ kín. Dù vậy trước đó, khi trò chuyện với chúng tôi, diễn viên Đảo độc đắc không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến người thương. Sam từng chia sẻ: "Anh ấy là người đã giúp Sam thay đổi tư duy theo hướng tích cực cả về công việc và cuộc sống. Trong công việc nghệ thuật, Sam luôn được bạn trai ủng hộ hết mình... Ngoài mẹ, Sam cũng hay tâm sự, chia sẻ với bạn trai. Anh ấy là một người rất hiểu chuyện và hỗ trợ Sam về mọi mặt, đặc biệt là tinh thần", người đẹp 50 tỷ chia sẻ.

