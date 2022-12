Hậu đám cưới, cô gái nhận bộ ảnh nhìn không ra mình

Mới đây, một cặp cô dâu chú rể đã ngã ngửa khi nhận về album ảnh cưới từ thợ. Tuy nhiên, nguyên nhân lại là vấn đề khiến cư dân mạng đưa ra các ý kiến trái chiều. Cụ thể trong ảnh, cô dâu liên tục có ánh mắt như liếc, buồn ngủ hay nhắm mắt khá khó hiểu. Những biểu cảm này của cô khiến bức hình cưới từ nghiêm túc bỗng trở nên “tấu hài”. Không hiểu lý do vì sao hay thợ chụp ảnh cưới không tay nghề mà mọi bức ảnh cưới cô dâu luôn có biểu cảm như vậy. Đến người xem cũng phải bất ngờ trước album ảnh để đời này. Một số cho rằng, dù sao nó cũng rất đặc biệt và sau này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của 2 vợ chồng. Nhìn vào, mọi người không biết nên đổ lỗi do thợ bắt khoảnh khắc kém hay vì cô dâu biểu cảm chẳng thể đỡ nổi. Nhiều người phân tích, nhìn màu ảnh thì có thể một phần lỗi thuộc về thợ chụp. Người thợ đã không lên tiếng nhắc nhở cô dâu để có khung cảnh nghiêm túc hợp với bối cảnh hơn.Album ảnh cưới này sau khi chia sẻ lên MXH đã khiến netizen thích thú vì biểu cảm của nàng dâu mới. Không riêng gì cặp đôi này, gần đây nhất trên MXH cũng chia sẻ nhiều về bộ ảnh cưới mà cô dâu liên tục có biểu cảm hài hước. Lúc thì phồng má, lúc lại mở mắt rất to khiến bức hình cưới từ nghiêm túc bỗng trở nên “tấu hài”. Khi nhận về bộ ảnh, cả gia đình cô dâu chỉ biết im lặng bởi nguyên do một phần từ cô dâu. Mọi khoảnh khắc cô nàng đều có những biểu lạ thường khó ai hiểu được. Bộ ảnh này hiện tại vẫn thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Ảnh: Tổng hợp

Mới đây, một cặp cô dâu chú rể đã ngã ngửa khi nhận về album ảnh cưới từ thợ. Tuy nhiên, nguyên nhân lại là vấn đề khiến cư dân mạng đưa ra các ý kiến trái chiều. Cụ thể trong ảnh, cô dâu liên tục có ánh mắt như liếc, buồn ngủ hay nhắm mắt khá khó hiểu. Những biểu cảm này của cô khiến bức hình cưới từ nghiêm túc bỗng trở nên “tấu hài”. Không hiểu lý do vì sao hay thợ chụp ảnh cưới không tay nghề mà mọi bức ảnh cưới cô dâu luôn có biểu cảm như vậy. Đến người xem cũng phải bất ngờ trước album ảnh để đời này. Một số cho rằng, dù sao nó cũng rất đặc biệt và sau này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của 2 vợ chồng. Nhìn vào, mọi người không biết nên đổ lỗi do thợ bắt khoảnh khắc kém hay vì cô dâu biểu cảm chẳng thể đỡ nổi. Nhiều người phân tích, nhìn màu ảnh thì có thể một phần lỗi thuộc về thợ chụp. Người thợ đã không lên tiếng nhắc nhở cô dâu để có khung cảnh nghiêm túc hợp với bối cảnh hơn. Album ảnh cưới này sau khi chia sẻ lên MXH đã khiến netizen thích thú vì biểu cảm của nàng dâu mới. Không riêng gì cặp đôi này, gần đây nhất trên MXH cũng chia sẻ nhiều về bộ ảnh cưới mà cô dâu liên tục có biểu cảm hài hước. Lúc thì phồng má, lúc lại mở mắt rất to khiến bức hình cưới từ nghiêm túc bỗng trở nên “tấu hài”. Khi nhận về bộ ảnh, cả gia đình cô dâu chỉ biết im lặng bởi nguyên do một phần từ cô dâu. Mọi khoảnh khắc cô nàng đều có những biểu lạ thường khó ai hiểu được. Bộ ảnh này hiện tại vẫn thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Ảnh: Tổng hợp