Nhận ảnh cưới, cô dâu “méo mặt” vì biểu cảm của mình

Với tất cả các cặp đôi có dự định đi đến hôn nhân, việc chụp ảnh cưới so với đám cưới cũng quan trọng không kém. Thế nhưng trên thực tế, dù đã chọn lựa thợ kỹ nhưng không phải cô dâu chú rể nào cũng nhận được bộ ảnh ưng ý. Mới đây, một cặp cô dâu chú rể đã ngã ngửa khi nhận về album ảnh cưới từ thợ. Tuy nhiên, nguyên nhân lại là vấn đề khiến netizen đưa ra các ý kiến trái chiều. Cụ thể trong ảnh, cô dâu liên tục tạo dáng với nhiều biểu cảm khá đặc biệt. Lúc thì phồng má, lúc lại mở mắt rất to khiến bức hình cưới từ nghiêm túc bỗng trở nên “tấu hài”. Theo thông tin chia sẻ trong bài đăng cho biết, khi nhận về bộ ảnh, cả gia đình cô dâu chỉ biết im lặng. Bởi nhìn vào, mọi người không biết nên đổ lỗi do thợ chụp ảnh cưới bắt khoảnh khắc kém hay vì cô dâu biểu cảm chẳng thể đỡ nổi. Đến người xem cũng phải bất ngờ trước album ảnh cưới bá đạo này. Một số cho rằng, dù sao nó cũng rất đặc biệt và sau này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của 2 vợ chồng. Trước đây, dân tình cũng từng chia sẻ câu chuyện của Tiểu Như (ở Đồng Tháp) khi có đám cưới để đời với trọn bộ album ảnh có 1 không 2. Khi đăng tải những bức ảnh, cô dâu chia sẻ thêm ê kíp cực kỳ “phi thường” bởi dù thời gian dài đã trôi qua nhưng mỗi lần nhìn lại cô cũng cười đến đau cả bụng. Hình ảnh ghi lại cô dâu chú rể đang chuẩn bị trao nhau nụ hôn thì phó nháy khiến cả hai từ chính trở thành "phông nền" cho 2 con trâu. Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng nếu là người yêu cũ việc cố tình bắt nét nhầm hoàn toàn có khả năng. Bộ ảnh cưới được mệnh danh xấu nhất vịnh Bắc Bộ được chụp cách đây 2 năm. Ảnh chụp ban ngày nhưng không khác gì ban đêm, còn cô dâu chú rể bị tay máy kém cỏi nào đó "dìm hàng" không thương tiếc. Cô dâu đi chụp ảnh cưới gặp ngay người yêu cũ, photoshop xong vẫn 1 chân trắng 1 chân đen. Ngày cưới chỉ có một lần trong đời còn ảnh cưới chụp một lần dùng cả đời, thế nhưng với biểu cảm này của cô dâu chú rể thì quá là "bá đạo". Khi cô dâu chú rể chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị phó nháy chụp ngay bức ảnh để đời này. Ảnh: Tổng hợp

