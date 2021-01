Hậu chia tay, gái xinh làm Vlog trên ô tô khoe nhan sắc đỉnh

Phương Uyên và Anh Kiệt là những cái tên đã quen mặt với loạt Vlog trên ô tô thành thương hiệu. Ngay ngày đầu năm mới, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi hay tin cặp đôi Phương Uyên và Anh Kiệt "đường ai nấy đi". Chuyện yêu đương khép lại trong ồn ào khi Phương Uyên ngầm chia sẻ nguyên nhân chia tay là do người thứ ba. Hậu chia tay, nữ vlogger Phương Uyên lại tiếp tục có những động thái gây chú ý. Cách đây ít giờ, cô vừa đăng một loạt ảnh mới lên Instagram. Trong bộ ảnh, Uyên diện đầm hai dây và khoe dáng “căng cực” khiến dân tình liên tục trầm trồ vì body quyến rũ. Nhìn những hình ảnh cực kỳ thần thái, tự tin của Phương Uyên không ít người phải thốt lên đúng là con gái xinh đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai. Mấy ngày trước, Phương Uyên cũng đã cập nhật trạng thái vui vẻ bên bạn bè. Có thể sau chia tay Phương Uyên cũng mất cân bằng và chông chênh phần nào, nhưng luôn thể hiện mình mạnh mẽ và vẫn ổn. Việc gặp bạn bè, sống yêu bản thân hơn cũng là cách mà Phương Uyên khiến những người hâm mộ cảm thấy an tâm và tiếp tục dõi theo cô nàng. Bên cạnh những khoảnh khắc xinh đẹp xuất sắc của Phương Uyên, nhiều người vẫn đăng lại những bức ảnh của cô nàng với bạn trai cũ và bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình cảm của cả hai. Những khoảnh khắc vui vẻ của couple Uyên - Kiệt khiến dân tình tiếc nuối Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngắm vẻ đẹp không tuổi, như vừa 20 của hot vlogger An Nguy - Nguồn: YAN News

