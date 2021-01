Cặp đôi vlogger với loạt clip trong ô tô bị nghi vấn "toang"?

UynKit October được biết đến là kênh sở hữu những vlog trong xe ô tô khá nổi tiếng năm 2017 - 2018. Chủ nhân của nó là cặp đôi Phương Uyên và Anh Kiệt (UynKit). Bẵng đi một thời gian, gần đây dân tình lại không khỏi xôn xao với thông tin cặp đôi vlogger này đã chia tay. Tuy nhiên điều đáng nói là lý do chia tay mà Phương Uyên và Anh Kiệt đưa ra hoàn toàn trái ngược nhau. Cụ thể, đằng gái đăng story khẳng định nhà trai thay lòng đổi dạ, ám chỉ có người mới xen vào. Ảnh chụp màn hình Cô nàng còn chia sẻ chuyện mình bị “cắm sừng” hay nhắc khéo rằng “bạn kia quá cao tay”. Sau cùng, cô nàng vẫn khẳng định cả 2 mãi là bạn tốt và "mong mọi người ủng hộ con người mới của 2 đứa mình". Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, phía Anh Kiệt lại lên tiếng phủ nhận lý do chia tay mà Phương Uyên đưa ra. Anh chàng cho biết "lý do là không vì ai cả, cũng không có người thứ 3 nào xuất hiện". Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, netizen đã lùng ra danh tính cô gái được cho là người thứ 3 trong cuộc tình đầy nuối tiếc này. Đây là một người quen của Anh Kiệt, nguyên nhân gây hiểu lầm xuất phát từ việc Anh Kiệt đăng story xin lỗi một nhóm bạn nhưng chỉ tag mỗi cô nàng. Ảnh chụp màn hình Cư dân mạng ngay lập tức nảy sinh một cuộc tranh cãi. Trong khi nhiều fan tỏ ra tiếc nuối với chuyện tình đẹp sớm đổ bể, thì nhiều người đã vội tin lời Phương Uyên mà trách móc Anh Kiệt, cho rằng anh chính là nguyên nhân của mọi tan vỡ. Ảnh chụp màn hình Hiện tại dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về việc hot couple UynKit đường ai nấy đi khiến ai cũng thấy tiếc nuối.UynKit October là cái tên mới trong làng Vlogger đã dần được giới trẻ biết đến và hứng thú theo dõi thời gian qua. Kênh vlog này đã thu hút 300 nghìn lượt followtrên Facebook. Channel của cặp đôi Việt Phương Uyên - Anh Kiệt được thực hiện theo mô tuýp những mẩu trò chuyện ngắn trên ô tô, kẻ tung người hứng cực hóm hỉnh. Ngoài những ý tưởng sáng tạo, một số clip được cặp đôi Việt hóa theo nội dung clip của các Vlogger nước ngoài. Cũng như những cặp đôi khác, càng khác nhau lại càng dễ yêu nhau. Uyên và Kiệt cũng đã trải qua nhiều lần không hiểu nhau và gặp rắc rối trong chuyện tình cảm thuở mới yêu. Ảnh: IG nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngắm vẻ đẹp không tuổi, như vừa 20 của hot vlogger An Nguy - Nguồn: YAN News

UynKit October được biết đến là kênh sở hữu những vlog trong xe ô tô khá nổi tiếng năm 2017 - 2018. Chủ nhân của nó là cặp đôi Phương Uyên và Anh Kiệt (UynKit). Bẵng đi một thời gian, gần đây dân tình lại không khỏi xôn xao với thông tin cặp đôi vlogger này đã chia tay. Tuy nhiên điều đáng nói là lý do chia tay mà Phương Uyên và Anh Kiệt đưa ra hoàn toàn trái ngược nhau. Cụ thể, đằng gái đăng story khẳng định nhà trai thay lòng đổi dạ, ám chỉ có người mới xen vào. Ảnh chụp màn hình Cô nàng còn chia sẻ chuyện mình bị “cắm sừng” hay nhắc khéo rằng “bạn kia quá cao tay”. Sau cùng, cô nàng vẫn khẳng định cả 2 mãi là bạn tốt và "mong mọi người ủng hộ con người mới của 2 đứa mình". Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, phía Anh Kiệt lại lên tiếng phủ nhận lý do chia tay mà Phương Uyên đưa ra. Anh chàng cho biết "lý do là không vì ai cả, cũng không có người thứ 3 nào xuất hiện". Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, netizen đã lùng ra danh tính cô gái được cho là người thứ 3 trong cuộc tình đầy nuối tiếc này. Đây là một người quen của Anh Kiệt, nguyên nhân gây hiểu lầm xuất phát từ việc Anh Kiệt đăng story xin lỗi một nhóm bạn nhưng chỉ tag mỗi cô nàng. Ảnh chụp màn hình Cư dân mạng ngay lập tức nảy sinh một cuộc tranh cãi. Trong khi nhiều fan tỏ ra tiếc nuối với chuyện tình đẹp sớm đổ bể, thì nhiều người đã vội tin lời Phương Uyên mà trách móc Anh Kiệt, cho rằng anh chính là nguyên nhân của mọi tan vỡ. Ảnh chụp màn hình Hiện tại dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về việc hot couple UynKit đường ai nấy đi khiến ai cũng thấy tiếc nuối. UynKit October là cái tên mới trong làng Vlogger đã dần được giới trẻ biết đến và hứng thú theo dõi thời gian qua. Kênh vlog này đã thu hút 300 nghìn lượt followtrên Facebook. Channel của cặp đôi Việt Phương Uyên - Anh Kiệt được thực hiện theo mô tuýp những mẩu trò chuyện ngắn trên ô tô, kẻ tung người hứng cực hóm hỉnh. Ngoài những ý tưởng sáng tạo, một số clip được cặp đôi Việt hóa theo nội dung clip của các Vlogger nước ngoài. Cũng như những cặp đôi khác, càng khác nhau lại càng dễ yêu nhau. Uyên và Kiệt cũng đã trải qua nhiều lần không hiểu nhau và gặp rắc rối trong chuyện tình cảm thuở mới yêu. Ảnh: IG nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngắm vẻ đẹp không tuổi, như vừa 20 của hot vlogger An Nguy - Nguồn: YAN News