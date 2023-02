Hành trình 3 năm "đằm thắm" của Đoàn Văn Hậu và bạn gái

Ngày 14/2 năm nay đánh dấu dịp Valentine thứ ba của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Trong ngày bận thi đấu cho CLB Công An Hà Nội (CAHN) ở V.League, chàng trung vệ chỉ đăng ảnh cũ lên mạng xã hội. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu lần đầu xuất hiện cùng Hải My vào năm 2020, khi Hải My thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm này cặp đôi chưa dám công khai tình cảm, chỉ nhận là bạn bè. Thời điểm này, Hải My từng chia sẻ rằng cô ngưỡng mộ cái tên Đoàn Văn Hậu. "Đó là một người tốt bụng với hình ảnh đẹp. Tôi nghĩ cái tên ấy còn là động lực để tôi phát triển bản thân hơn nữa". Sau hơn 2 năm hẹn hò kín đáo, Hải My mới dần xuất hiện cùng Văn Hậu nhiều hơn trước công chúng.Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cuối cùng đã công khai hẹn hò vào giữa năm 2022. Ở các trận đấu quan trọng của Văn Hậu trong màu áo CLB Hà Nội, Hải My ra sân cổ vũ với gia đình bạn trai. Hải My là nguồn động lực lớn cho Văn Hậu trong thời gian cầu thủ này chấn thương không thể thi đấu. Không bất ngờ khi My luôn xuất hiện trong những thời khắc ăn mừng danh hiệu của Văn Hậu. Hải My cũng ra nước ngoài cổ vũ Văn Hậu khi cầu thủ này cùng tuyển Việt Nam đá AFF Cup. Sau khi tuyển Việt Nam thua trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, Hải My ở bên Văn Hậu trên chuyến bay về nước. Trong thời gian hẹn hò, Văn Hậu và Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Trong chia sẻ gần đây trên mạng xã hội, Hải My kể về lần gặp gỡ đầu tiên với Văn Hậu. Văn Hậu hỏi cô: “Sao em không trả lời tin nhắn của anh?”. My vui vẻ đáp lại là do bận học. Về phần Văn Hậu, anh cho biết không ai là hoàn hảo, nhưng đã yêu là phải biết chấp nhận điểm xấu của nhau.

Ngày 14/2 năm nay đánh dấu dịp Valentine thứ ba của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Trong ngày bận thi đấu cho CLB Công An Hà Nội (CAHN) ở V.League, chàng trung vệ chỉ đăng ảnh cũ lên mạng xã hội. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu lần đầu xuất hiện cùng Hải My vào năm 2020, khi Hải My thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm này cặp đôi chưa dám công khai tình cảm, chỉ nhận là bạn bè. Thời điểm này, Hải My từng chia sẻ rằng cô ngưỡng mộ cái tên Đoàn Văn Hậu. "Đó là một người tốt bụng với hình ảnh đẹp. Tôi nghĩ cái tên ấy còn là động lực để tôi phát triển bản thân hơn nữa". Sau hơn 2 năm hẹn hò kín đáo, Hải My mới dần xuất hiện cùng Văn Hậu nhiều hơn trước công chúng. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cuối cùng đã công khai hẹn hò vào giữa năm 2022. Ở các trận đấu quan trọng của Văn Hậu trong màu áo CLB Hà Nội, Hải My ra sân cổ vũ với gia đình bạn trai. Hải My là nguồn động lực lớn cho Văn Hậu trong thời gian cầu thủ này chấn thương không thể thi đấu. Không bất ngờ khi My luôn xuất hiện trong những thời khắc ăn mừng danh hiệu của Văn Hậu. Hải My cũng ra nước ngoài cổ vũ Văn Hậu khi cầu thủ này cùng tuyển Việt Nam đá AFF Cup. Sau khi tuyển Việt Nam thua trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, Hải My ở bên Văn Hậu trên chuyến bay về nước. Trong thời gian hẹn hò, Văn Hậu và Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Trong chia sẻ gần đây trên mạng xã hội, Hải My kể về lần gặp gỡ đầu tiên với Văn Hậu. Văn Hậu hỏi cô: “Sao em không trả lời tin nhắn của anh?”. My vui vẻ đáp lại là do bận học. Về phần Văn Hậu, anh cho biết không ai là hoàn hảo, nhưng đã yêu là phải biết chấp nhận điểm xấu của nhau.