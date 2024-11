Hải Tú xuất hiện lạ lẫm trong ảnh mới, netizen gọi tên Sơn Tùng

Mới đây, Hải Tú khiến dân tình ngỡ ngàng với diện mạo lạ lẫm trong bộ ảnh chào tuổi mới. Cô viết trên trang cá nhân: “Happy birthday to me! My mama told me to sparkle, so I did. Cảm ơn mọi người vì tình yêu mà mọi người luôn dành cho Tú. Yêu mọi người rất rất nhiều” Trong loạt ảnh, Hải Túi có mái tóc ngắn ôm sát theo gương mặt, tóc được nhuộm màu bạc mới lạ, khác hẳn với mái tóc đen gắn liền với cô thời gian qua. Không rõ cô đã cắt và nhuộm tóc mới hay chọn cách đeo tóc giả nhưng điều này khiến ai nhìn cũng thấy thích thú, phấn khích. Không chỉ vậy, lần này Hải Tú lựa chọn lối trang điểm sắc sảo với màu son đỏ đậm, nhấn nhá ở phần mắt, kết với màu tóc sáng khiến các đường nét gương mặt vô cùng nổi bật. Cách chọn trang phục của Hải Tú cũng lạ lẫm không kém với tông màu tím chủ đạo gồm áo quây, chân váy ngắn và áo khoác lông. Vốn là một người mẫu ảnh, Hải Tú rất biết cách tạo dáng trước ống kính làm sao để khoe được vẻ đẹp hình thể. Vốn được gắn với hình tượng nàng thơ, lần xuất hiện này của Hải Tú khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Góc ảnh đứng trên bàn để bánh sinh nhật khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Sơn Tùng. Nam ca sĩ trong một số MV ca nhạc cũng có cách sắp xếp bố cục tương tự. Nếu như trong những sinh nhật trước, cô nàng đăng ảnh được MTP Entertainment tổ chức sinh nhật bên những người đồng nghiệp, thì năm nay mỹ nhân 27 tuổi phá cách có một bộ ảnh có phần nổi loạn. Không thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí hay đăng tải hình ảnh lên MXH nhưng Hải Tú (tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997) vẫn là cái tên được dân tình theo dõi sát sao. Trên thực tế, dù trở thành "gà cưng" của công ty Sơn Tùng M-TP nhưng Hải Tú khá mờ nhạt, không có nhiều hoạt động nghệ thuật. 3 năm qua, cô chỉ thực hiện một số bộ ảnh tạp chí, còn lại "mất hút" trong làng giải trí. (Ảnh: FBNV)

