Hải Tú tung ảnh xinh "nức nở" sau màn comeback bị chê

Sau 11 tháng ở ẩn vì vướng scandal tình ái với Sơn Tùng M-TP, Hải Tú đã chính thức quay lại. Hot girl Hải Tú xuất hiện trong tiệc mừng kỉ niệm 10 năm thành lập công ty của "sếp" tuy nhiên sắc vóc của cô nàng lại bị cư dân mạng chê tơi tả. Mới đây, "gà cưng" của Sơn Tùng gây náo loạn cõi mạng khi tung bộ ảnh xinh nức nở để mừng sinh nhật tuổi 24. Hải Tú nói thời khắc bước sang tuổi 24 là ngày đặc biệt với cô. Cô thấy cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc. Trên Instagram cá nhân, Hải Tú chia sẻ: "Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Tú cùng đại gia đình M-TP Entertainment. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Tú bước sang tuổi 24". Khác hẳn với hình ảnh kém sắc sau khi ở ẩn, Hải Tú trong bộ ảnh này được khen ngợi nhan sắc, thăng hạng một trời một vực. Hải Tú lại một lần nữa khiến netizen trầm trồ với lần tái xuất này. Nhiều cư dân mạng nhận xét Hải Tú trông gầy hơn so với ngày mới trở thành "gà cưng" của Sơn Tùng. Hải Tú cũng là mỹ nhân Việt duy nhất được Sơn Tùng theo dõi trên Instagram. Bộ ảnh chưa hết hot thì netizen lại càng ngỡ ngàng hơn khi Sơn Tùng đích thân chúc mừng sinh nhật Hải Tú trên cả Facebook và Instagram. Chủ tịch M-TP Entertainment còn dành riêng 1 bài đăng cho Hải Tú trên Instagram. "Happy birthday to Hải Tú from M-TP Talent...! Today is yours. Just enjoy it and keep it up!" (Chúc mừng sinh nhật Hải Tú from M-TP Talent. Hôm nay là của em... Hãy tận hưởng nó và cố gắng lên!), Sơn Tùng viết. Hành động bất ngờ giữa đêm của Sơn Tùng khiến cả cõi mạng phát sốt. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Vừa bị chê mặt mộc, Hải Tú lại lộ clip được dàn vệ sĩ hộ tống chỉ để xem chủ tịch biểu diễn - Nguồn: Yan News

