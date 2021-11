Hải Tú “comeback”, chị em Xoài Non bất ngờ xin lỗi về chiếc bánh

Mới đây, hội chị em thân thiết của Thiều Bảo Trâm gồm Linh Ngọc Đàm và Xoài Non bất ngờ nhắc đến chuyện chiếc bánh kem năm nào liên quan đến scandal "trà xanh" Hải Tú. Thời điểm đó, cả Linh Ngọc Đàm và Xoài Non chia sẻ lại bức hình kèm theo những lời động viên vô cùng bất ngờ tới nữ ca sĩ này. Đồng thời ngầm ám chỉ có sự xuất hiện của người thứ ba: "Nghiệp sẽ quật đứa nào làm chị buồn!" Trên story trang cá nhân mới đây, Linh Ngọc Đàm chính thức lên tiếng xin lỗi về câu chuyện chiếc bánh kem trước đó. Nữ streamer cho biết đã day dứt trong một thời gian vì là người ngoài cuộc và không được quyền xen vào hay phán xét câu chuyện của người khác. Ngay sau đó, hot girl Xoài Non cũng đăng tải story xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng về câu chuyện "chiếc bánh kem trà xanh" do cô góp phần khơi mào. Vợ streamer giàu nhất Việt Nam cho biết vì bốc đồng nên đã xen vào nhưng không hề dối trá hay bịa đặt những điều không có thật. Việc hai người chị em thân thiết của Thiều Bảo Trâm bất ngờ nhắc lại scandal "trà xanh" năm đó đã làm cư dân mạng tò mò, khó hiểu về ngầm ý của họ. Đặc biệt hơn khi thời điểm này, Hải Tú comeback chưa được bao lâu thì việc xin lỗi về chiếc bánh kem lại càng gây tò mò hơn. Hải Tú cũng vừa có màn quay trở lại khá rầm rộ khắp cõi mạng đúng ngày sinh nhật công ty Sơn Tùng M-TP, và đăng video tái xuất vào ngày sinh nhật mình. Nguyên nhân Hải Tú - "gà cưng" công ty Sơn Tùng M-TP ở ẩn một thời gian dài do bị réo tên với nghi vấn là nữ chính "tiểu tam". Dù mọi thứ chỉ dừng ở mức tin đồn song đã khiến Hải Tú phải hứng chịu không ít công kích. Cô gái này sau đó chọn cách ở ẩn trên MXH suốt 1 năm qua chỉ vì sự công kích của cư dân mạng quá dữ dội. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Vừa bị chê mặt mộc, Hải Tú lại lộ clip được dàn vệ sĩ hộ tống chỉ để xem chủ tịch biểu diễn - Nguồn: Yan News

