Hai nàng WAGs Việt Nam cùng tên Linh đều xinh hết phần thiên hạ

Nhật Linh (SN 1997, quê Nghệ Anh) chính thức gia nhập dàn WAGs Việt Nam khi công khai tình cảm với Phan Văn Đức vào tháng 8 vừa qua. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cực đỉnh, Nhật Linh từng được biết với biệt danh "hot girl mầm non" khi một bức ảnh cô nàng chụp khi đang đi dạy được cộng đồng mạng chia sẻ. Nàng WAGs Việt thực chất vẫn đang vẫn đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, chuyên ngành Sư phạm mầm non. Ngày 16/11 vừa qua, Nhật Linh đăng tải bức ảnh cùng Phan Văn Đức trong một studio chụp ảnh cưới khiến người hâm mộ cho rằng cả hai chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên cả hai không lên tiếng giải thích về tin đồn này. Mặc dù không công khai nhưng hình ảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất hiện cùng một cô gái lạ trong siêu thị lúc nửa đêm khiến người hâm mộ tin rằng dàn WAGs Việt chính thức có thêm thành viên mới. Rất nhanh sau đó, dân mạng đã truy tìm được danh tính của người đẹp đi cùng Dũng "gôn". Đó là Phạm Khánh Linh (sinh năm 1996, quê Phú Thọ) - cựu sinh viên Đại học Ngoại thương và hiện là MC tại VTVCab Trước đây, hot girl từng có một thời gian dài làm giáo viên tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Bên cạnh đó, bạn bè thân thiết của thủ thành người Thanh Hoá như Hà Đức Chinh, Văn Hậu cũng thường xuyên gọi Khánh Linh là "cô giáo" trên mạng xã hội. Bên cạnh công việc chính, bạn gái tin đồn của Bùi Tiến Dũng còn làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang. Tuyển thủ Phan Văn Đức và bạn gái tặng quà Trung thu cho trẻ khuyết tật - Nguồn: Youtube

Nhật Linh (SN 1997, quê Nghệ Anh) chính thức gia nhập dàn WAGs Việt Nam khi công khai tình cảm với Phan Văn Đức vào tháng 8 vừa qua. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cực đỉnh, Nhật Linh từng được biết với biệt danh "hot girl mầm non" khi một bức ảnh cô nàng chụp khi đang đi dạy được cộng đồng mạng chia sẻ. Nàng WAGs Việt thực chất vẫn đang vẫn đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, chuyên ngành Sư phạm mầm non. Ngày 16/11 vừa qua, Nhật Linh đăng tải bức ảnh cùng Phan Văn Đức trong một studio chụp ảnh cưới khiến người hâm mộ cho rằng cả hai chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên cả hai không lên tiếng giải thích về tin đồn này. Mặc dù không công khai nhưng hình ảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất hiện cùng một cô gái lạ trong siêu thị lúc nửa đêm khiến người hâm mộ tin rằng dàn WAGs Việt chính thức có thêm thành viên mới. Rất nhanh sau đó, dân mạng đã truy tìm được danh tính của người đẹp đi cùng Dũng "gôn". Đó là Phạm Khánh Linh (sinh năm 1996, quê Phú Thọ) - cựu sinh viên Đại học Ngoại thương và hiện là MC tại VTVCab Trước đây, hot girl từng có một thời gian dài làm giáo viên tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Bên cạnh đó, bạn bè thân thiết của thủ thành người Thanh Hoá như Hà Đức Chinh, Văn Hậu cũng thường xuyên gọi Khánh Linh là "cô giáo" trên mạng xã hội. Bên cạnh công việc chính, bạn gái tin đồn của Bùi Tiến Dũng còn làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang. Tuyển thủ Phan Văn Đức và bạn gái tặng quà Trung thu cho trẻ khuyết tật - Nguồn: Youtube