Hai cô bé Hà Giang từng nổi như cồn trên mạng giờ ra sao?

Cách đây 6 năm, hình ảnh một nữ sinh ngồi bán lê trước dinh thự cổ ở Hà Giang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bức ảnh cô bé được chụp bởi một phượt thủ, khi đó cô mới 15 tuổi, nhan sắc xinh đẹp, nụ cười duyên dáng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dân mạng. Cô bé đó là Vàng Thị Sinh (sinh năm 2003, Hà Giang). Sau khi được biết đến rộng rãi, cuộc sống của Vàng Thị Sinh thay đổi chóng mặt. Cô nàng trở thành hiện tượng mạng được nhiều người quan tâm. Những phượt thủ khi ghé thăm Mèo Vạc đều muốn đến địa điểm Vàng Sinh bán hàng để chụp ảnh cùng cô nàng. Vàng Sinh sau đó tham gia cuộc thi lựa chọn gương mặt đại diện cho Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang. Dù không được chọn nhưng phần thể hiện của cô nàng cũng để lại ấn tượng. Với nhan sắc xinh đẹp và độ nổi tiếng nhất định, Vàng Sinh từng có thời gian thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Cô tham gia một MV giới thiệu về du lịch Hà Giang. Mới đây, Vàng Sinh xuất hiện với một vai trò mới – hướng dẫn viên du lịch tại quê nhà. Cô nàng còn làm công việc sáng tạo nội dung, chia sẻ video về bản thân cũng như cảnh sắc, con người vùng cao trên các nền tảng mạng xã hội. Phúng Phính (tên thật là Mua Thị Dua sinh năm 2008, quê Hà Giang) được biết đến vào năm 2019 với hình ảnh em bé dân tộc đeo gùi hoa cải đứng ở dốc Thẩm Mã. So với “cô bé bán lê”, cuộc sống của Phúng Phính thay đổi ngoạn mục kể từ khi nổi tiếng. Năm 2022, Mua Thị Dua được mời về làm mẫu độc quyền cho một nhãn hàng ở Hà Nội. Kể từ đây, cái tên Phúng Phính cũng bắt đầu gắn với những thị phi. Mua Thị Dua bị chỉ trích khi ăn mặc quá gợi cảm so với lứa tuổi, thường xuyên quay những video nhảy nhót không phù hợp. Với hình ảnh một “thiếu nữ chịu chơi”, nhiều người nhận xét, Mua Thị Dua đã không còn là cô bé địu hoa ngây thơ, trong trẻo năm nào. Hiện tại, Mua Thị Dua vẫn theo đuổi công việc sáng tạo nội dung. Cô nàng thường xuyên quay video nhảy nhót theo những điệu nhạc “hot trend”, chia sẻ trên Facebook và TikTok. Gu ăn mặc có phần quá gợi cảm so với lứa tuổi 16 của “cô bé vùng cao” vẫn gây nhiều tranh cãi.

