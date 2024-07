Hạ sinh “bé Rồng”, top 10 HHVN 2020 nhan sắc ngày càng thăng hạng

Trở thành mẹ bỉm sữa, Doãn Hải My không quên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cô nhanh chóng lấy lại được thân hình thon gọn, quyến rũ, dù chưa từng có ý định giảm cân sau sinh. Hạ sinh thành công nhóc tỳ đầu lòng, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu không có ý định ăn kiêng hay tìm đến các phương pháp giữ gìn vóc dáng. Cô thoải mái ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để em bé có thể phát triển tốt và toàn diện nhất (Ảnh: FBNV). Thời điểm lên bàn đẻ, cân nặng của Hải My rơi vào khoảng 59kg. Tuy nhiên sau một tháng ở cữ, người đẹp sinh năm 2001 đã nhanh chóng giảm được 9kg. Bản thân top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mong muốn duy trì mức cân nặng ổn định thay vì về lại thân hình gầy gò như thời thiếu nữ. Trong một lần tụ tập cùng bạn bè, Hải My lựa chọn trang phục khá đơn giản gồm áo phông, giày thể thao và chân váy jeans dáng ngắn. Không cần trang điểm quá cầu kỳ, vợ Đoàn Văn Hậu trông vẫn tươi tắn và tự tin khoe đôi chân dài thẳng tắp. Ngoài khuôn mặt có phần bầu bĩnh hơn trước, Hải My gần như không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Cô nàng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, mảnh mai và thoải mái diện nhiều kiểu dáng trang phục khác nhau. Trở lại với cuộc sống bình thường, Hải My dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Doãn Hải My bắt đầu hoạt động mạng xã hội nhiều hơn, thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhóc tỳ đầu lòng và bàn luận về các phương pháp chăm sóc con đúng cách. Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, có năng khiếu đàn piano, ca hát. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội vào tháng 4, cô làm người mẫu thời trang, đồng thời kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm. Người đẹp 22 tuổi cho biết, cô sẽ học tiếp để trở thành luật sư.

Trở thành mẹ bỉm sữa, Doãn Hải My không quên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cô nhanh chóng lấy lại được thân hình thon gọn, quyến rũ, dù chưa từng có ý định giảm cân sau sinh. Hạ sinh thành công nhóc tỳ đầu lòng, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu không có ý định ăn kiêng hay tìm đến các phương pháp giữ gìn vóc dáng. Cô thoải mái ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để em bé có thể phát triển tốt và toàn diện nhất (Ảnh: FBNV). Thời điểm lên bàn đẻ, cân nặng của Hải My rơi vào khoảng 59kg. Tuy nhiên sau một tháng ở cữ, người đẹp sinh năm 2001 đã nhanh chóng giảm được 9kg. Bản thân top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mong muốn duy trì mức cân nặng ổn định thay vì về lại thân hình gầy gò như thời thiếu nữ. Trong một lần tụ tập cùng bạn bè, Hải My lựa chọn trang phục khá đơn giản gồm áo phông, giày thể thao và chân váy jeans dáng ngắn. Không cần trang điểm quá cầu kỳ, vợ Đoàn Văn Hậu trông vẫn tươi tắn và tự tin khoe đôi chân dài thẳng tắp. Ngoài khuôn mặt có phần bầu bĩnh hơn trước, Hải My gần như không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Cô nàng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, mảnh mai và thoải mái diện nhiều kiểu dáng trang phục khác nhau. Trở lại với cuộc sống bình thường, Hải My dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Doãn Hải My bắt đầu hoạt động mạng xã hội nhiều hơn, thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhóc tỳ đầu lòng và bàn luận về các phương pháp chăm sóc con đúng cách. Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, có năng khiếu đàn piano, ca hát. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội vào tháng 4, cô làm người mẫu thời trang, đồng thời kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm. Người đẹp 22 tuổi cho biết, cô sẽ học tiếp để trở thành luật sư.