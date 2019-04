Giới trẻ Việt đua nhau khoe đồ ăn sáng ở bể bơi như "con nhà người ta"

Việc du lịch tới những địa điểm du lịch sang chảnh là điều mà bất cứ bạn trẻ nào cũng muốn tận hưởng. Tuy nhiên, chơi thôi chưa đủ, họ còn phải tìm kiếm địa điểm ăn ngon và đẹp. Mới đây trên MXH, các dân mạng đang phát sốt với những bức ảnh ghi lại cảnh các bạn trẻ ăn sáng ở bể bơi vô cùng sang chảnh. Không đơn giản là ngồi dùng bữa sáng trên thành bể bơi, một số bạn trẻ còn khoe ảnh ăn sáng trên mặt nước. Cụ thể, những khay đồ ăn được các khu nghỉ dưỡng sắp xếp vào những khay rồi thả chúng lập lờ trên mặt nước. Người dùng chỉ việc tiến lại gần, đứng vào khung là auto có ảnh đẹp. Jun Vũ không nằm ngoài vùng phủ sóng của trào lưu chụp hình bên khay đồ ăn nổi tại bể bơi. Với bộ đồ bắt mắt, không gian xanh mướt của bể bơi ở resort cao cấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hot girl 9X ghi lại bức hình sang chảnh đậm chất hè. Thay vì chen chúc nóng bức ngoài bãi biển đông người, hồ bơi là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn "sống ảo" nhưng không thích ồn ào. Nhà văn Phan Ý Yên cũng bắt kịp trào lưu, cùng khoe ảnh "sống ảo" với khay đồ ăn nổi trên bể bơi tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Hội An (Quảng Nam). Stylist Hoàng Ku cũng không bỏ qua trào lưu với tấm hình trong hồ bơi cùng khay đồ ăn nổi của một resort ở Hội An. Ngoài công dụng giúp bức hình "sống ảo" thêm lung linh, bữa ăn nổi ở các điểm lưu trú sang chảnh cũng có nhiều đồ ăn hấp dẫn cho du khách lựa chọn, cứu đói cho các tín đồ bơi lội sau thời gian vui đùa với nước. Tại Mykonos, Hy Lạp, có rất nhiều khách sạn, resort sở hữu hồ bơi vô cực trong vắt, kèm phục vụ bữa sáng nổi sang chảnh. Hot girl Thảo Nhi, 9X nổi tiếng trong hội Rich kid of Vietnam cũng bắt kịp trào lưu "sống ảo" với đồ ăn bên hồ bơi cùng hội bạn thân trong lần du lịch tới Mykonos xinh đẹp. Hotgirl Jolie Nguyễn từng khoe hình quyến rũ bên hồ bơi cùng khay đồ ăn nhẹ bắt mắt ở một biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng trong lần du lịch tại Hua Hin, Thái Lan.

