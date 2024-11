Giới trẻ đua nhau mặc theo phong cách thời trang “bà thím“

Những ngày qua, mạng xã hội Tiktok thường đề xuất những video nhiều người trẻ diện outfit bà thím với set đồ khá..."luộm thuộm", cùng với chiếc khăn tựa như khăn mùi soa của các bà, các mẹ cột trên đầu. Hoàn thiện outfit nói trên, nhiều người sử dụng chiếc túi xách khổ to tựa như những chiếc túi, chiếc làn thường được các bà dùng để đi chợ. (Ảnh: Tiktok) Không chỉ vậy, các bạn trẻ này còn có điệu dáng đi lắc lư như không đứng vững liên tục vung vẩy cổ tay và vò đầu bứt tai. (Ảnh: Tiktok) Những video đu trend với outfit bà thím này đều nhận về rất nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội. (Ảnh: Tiktok) Thực chất, nguồn gốc của trend xuất phát từ những hình ảnh, video chụp ảnh khoảnh khắc nam idol người Hàn Quốc G-Dragon đi đến sân bay. (Ảnh: @dispatch_style). Nam ca sĩ xuất hiện tại sân bay Incheon lên đường đến Hồng Kông tham dự show diễn diễn thời trang của Chanel với tư cách đại sứ thương hiệu. Thủ lĩnh Big Bang gây chú ý với phong cách phối đồ unisex lạ lẫm. Anh diện áo len ca rô tone đỏ, đeo túi Chanel hình quả trám cỡ lớn và lăng xê triệt để mốt trùm khăn kết hợp mũ phớt in hình tên ca khúc mới. (Ảnh: @dispatch_style). Đây không phải lần đầu tiên G-Dragon xuất hiện với trang phục bà thím này. Trước đó, anh nhiều lần lăng xê mốt mặc đồ thùng thình, trên đầu cột khăn. (Ảnh: @dispatch_style). Ngoài âm nhạc, phong cách thời trang của G-Dragon luôn tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng. (Ảnh: @dispatch_style). Với tư duy thời trang độc đáo, giọng ca sinh năm 1988 phá vỡ mọi quy tắc ăn mặc. Bất kể món đồ nào của anh dù khó mặc, đều có thể trở thành xu hướng, được nhiều người đón nhận. (Ảnh: @dispatch_style). G-Dragon là nghệ sĩ Kpop tiên phong cho trào lưu thời trang unisex (phi giới tính). Anh có khả năng nâng tầm những món đồ "cộp mác" dành cho nữ như quần áo vải tweed mang màu sắc sặc sỡ, túi xách chần bông, trang phục in hoa, phụ kiện đính đá lấp lánh… (Ảnh: @xxxibgdrgn).

Những ngày qua, mạng xã hội Tiktok thường đề xuất những video nhiều người trẻ diện outfit bà thím với set đồ khá..."luộm thuộm", cùng với chiếc khăn tựa như khăn mùi soa của các bà, các mẹ cột trên đầu. Hoàn thiện outfit nói trên, nhiều người sử dụng chiếc túi xách khổ to tựa như những chiếc túi, chiếc làn thường được các bà dùng để đi chợ. (Ảnh: Tiktok) Không chỉ vậy, các bạn trẻ này còn có điệu dáng đi lắc lư như không đứng vững liên tục vung vẩy cổ tay và vò đầu bứt tai. (Ảnh: Tiktok) Những video đu trend với outfit bà thím này đều nhận về rất nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội. (Ảnh: Tiktok) Thực chất, nguồn gốc của trend xuất phát từ những hình ảnh, video chụp ảnh khoảnh khắc nam idol người Hàn Quốc G-Dragon đi đến sân bay. (Ảnh: @dispatch_style). Nam ca sĩ xuất hiện tại sân bay Incheon lên đường đến Hồng Kông tham dự show diễn diễn thời trang của Chanel với tư cách đại sứ thương hiệu. Thủ lĩnh Big Bang gây chú ý với phong cách phối đồ unisex lạ lẫm. Anh diện áo len ca rô tone đỏ, đeo túi Chanel hình quả trám cỡ lớn và lăng xê triệt để mốt trùm khăn kết hợp mũ phớt in hình tên ca khúc mới. (Ảnh: @dispatch_style). Đây không phải lần đầu tiên G-Dragon xuất hiện với trang phục bà thím này. Trước đó, anh nhiều lần lăng xê mốt mặc đồ thùng thình, trên đầu cột khăn. (Ảnh: @dispatch_style). Ngoài âm nhạc, phong cách thời trang của G-Dragon luôn tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng. (Ảnh: @dispatch_style). Với tư duy thời trang độc đáo, giọng ca sinh năm 1988 phá vỡ mọi quy tắc ăn mặc. Bất kể món đồ nào của anh dù khó mặc, đều có thể trở thành xu hướng, được nhiều người đón nhận. (Ảnh: @dispatch_style). G-Dragon là nghệ sĩ Kpop tiên phong cho trào lưu thời trang unisex (phi giới tính). Anh có khả năng nâng tầm những món đồ "cộp mác" dành cho nữ như quần áo vải tweed mang màu sắc sặc sỡ, túi xách chần bông, trang phục in hoa, phụ kiện đính đá lấp lánh… (Ảnh: @xxxibgdrgn).