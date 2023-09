Giới trẻ check in phố đi bộ chuẩn trời Âu mới ở Hà Nội

Phố đi bộ Carnaby 214 tên gọi khác là "Hang thỏ" dài 200m, nằm giữa tổ hợp Rue de Charme - Khu đô thị mới Hạ Đình, 214 Nguyễn Xiển, Hà Nội. Khu phố đi bộ tại Rue de Charme lấy cảm hứng từ con phố đi bộ Carnaby nổi tiếng tại London (Anh). Con phố này chỉ có chiều dài khiêm tốn 250m vẫn nghiễm nhiên xếp đầu bảng "Những con đường tuyệt nhất nước Anh". Vào dịp cuối tuần, phố đi bộ này trở thành địa điểm check in mới cho giới trẻ Hà thành. Điểm nhấn của phố đi bộ Carnaby 214 là chú thỏ màu sắc khổng lồ cao hơn 7m ngồi chiễm chệ giữa khu phố. Bên cạnh đó còn có nhiều góc "sống ảo" siêu xinh khiến giới trẻ "đứng ngồi không yên", lên lịch rủ nhau đi khám phá. Mọi hướng của phố đi bộ Carnaby 214 được nhiều người nhận xét giống với khung cảnh ở Châu Âu. Nhiều cô gái lựa chọn ăn mặc phù hợp để có nhiều bức ảnh check in đẹp mắt. Ngoài khung cảnh trời Âu, địa điểm check in mới này còn có hơn 20 xe ẩm thực và mua sắm thu hút đông đảo khách trải nghiệm trải dài dọc con phố. Từng góc phố đều được chăm chút kỹ lưỡng để tạo ra một khung cảnh trời Âu thật nhất. Mới được khai trương nhưng con phố nhỏ này đã được nhiều bạn trẻ săn đón bởi không gian đậm chất châu Âu giữa lòng Hà Nội. Dù là tân binh trong làng phố đi bộ nhưng con phố này lại nhận được nhiều sự chú ý bởi sự mới lạ trong phong cách thể hiện. Con phố này được nhiều người đánh giá rằng, chỉ cần đứng vào một góc là sẽ có được ảnh đẹp. Phố đi bộ Carnaby 214 mở cửa tự do, định kì các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, thời gian từ 16h30 - 22h30. Trong thời gian từ 16 - 19/9, toàn bộ hoạt động giải trí, lễ hội, sự kiện, sân khấu tại đây đều dừng hoạt động.

