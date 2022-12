Giới trẻ check in đồng hoa cải trắng muốt ở Mộc Châu

Mộc Châu là một điểm đến không còn xa lạ gì với những tín đồ đam mê xê dịch, đặc biệt vào thời điểm giao mùa nơi đây là thiên đường của những loài hoa xinh đẹp, nhẹ nhàng. Ảnh: Bùi Ngọc Công Một trong những nét quyến rũ nhất của du lịch Mộc Châu khi trời đất sang đông đó là sắc trắng của hoa cải trải rộng khắp không gian, tạo nên một khung cảnh thần tiên, lãng mạn. Ảnh: Bùi Ngọc Công Loài hoa này kéo dài từ tháng 11 đến tháng 12, đây là khoảng thời gian mà khí trời se lạnh của những ngày đầu đông đang ngấp nghé. Ảnh: Bùi Ngọc Công Thời điểm này giới trẻ đến check in Mộc Châu khá đông, có lẽ vì mê mẩn sắc trắng của hoa cải mà không ít trai xinh gái đẹp đã cho ra lò vô vàn tấm ảnh tại nơi đây. Ảnh: Bùi Ngọc Công Những người yêu hoa và thích ngắm hoa đều muốn đến Mộc Châu check in hoa cải nở trắng, vừa nhẹ nhàng bình yên lại đỗi nên thơ. Ảnh: Bùi Ngọc Công Những cánh đồng hoa cải trắng nở khắp Mộc Châu khiến bao người mê mẩn Ở những dải đất rộng lớn, hoa cải trắng phủ kín cả triền đồi. Ảnh: Bùi Ngọc Công Du khách đến đây sẽ ngỡ như mình đang ở lại giữa "thiên đường dưới mặt đất" với màu trắng tinh khôi, thơ mộng. Ảnh: Bùi Ngọc Công Hoa cải trắng không kiêu sa như hoa đào, chẳng rực rỡ như đóa dã quỳ khoe sắc trong nắng nhưng chúng lại khiến nhiều người mê mẩn bởi nét bình dị, mộc mạc. Ảnh: Bùi Ngọc Công Giữa núi đồi hùng vĩ, hoa cải trắng khiến cho mọi muộn phiền, ưu tư tan biến hết. Ảnh: Quang Kiên Hoa cải trắng ở Mộc Châu không nở lẻ tẻ mà theo từng cánh đồng phủ trắng các sườn núi, quả đồi, bản làng, thung lũng,…Ảnh: Ngựa Hoang Thời điểm này rất thích hợp để các chàng trai, cô gái đến và check in hoa cải nở trắng. Ảnh: Ngựa Hoang Trên MXH đã xuất hiện vô vàn tấm ảnh chụp cùng hoa cải Mộc Châu cực đẹp, ai nhìn cũng mong muốn được ghé thăm. Ảnh: Ngựa Hoang

Mộc Châu là một điểm đến không còn xa lạ gì với những tín đồ đam mê xê dịch, đặc biệt vào thời điểm giao mùa nơi đây là thiên đường của những loài hoa xinh đẹp, nhẹ nhàng. Ảnh: Bùi Ngọc Công Một trong những nét quyến rũ nhất của du lịch Mộc Châu khi trời đất sang đông đó là sắc trắng của hoa cải trải rộng khắp không gian, tạo nên một khung cảnh thần tiên, lãng mạn. Ảnh: Bùi Ngọc Công Loài hoa này kéo dài từ tháng 11 đến tháng 12, đây là khoảng thời gian mà khí trời se lạnh của những ngày đầu đông đang ngấp nghé. Ảnh: Bùi Ngọc Công Thời điểm này giới trẻ đến check in Mộc Châu khá đông, có lẽ vì mê mẩn sắc trắng của hoa cải mà không ít trai xinh gái đẹp đã cho ra lò vô vàn tấm ảnh tại nơi đây. Ảnh: Bùi Ngọc Công Những người yêu hoa và thích ngắm hoa đều muốn đến Mộc Châu check in hoa cải nở trắng, vừa nhẹ nhàng bình yên lại đỗi nên thơ. Ảnh: Bùi Ngọc Công Những cánh đồng hoa cải trắng nở khắp Mộc Châu khiến bao người mê mẩn Ở những dải đất rộng lớn, hoa cải trắng phủ kín cả triền đồi. Ảnh: Bùi Ngọc Công Du khách đến đây sẽ ngỡ như mình đang ở lại giữa "thiên đường dưới mặt đất" với màu trắng tinh khôi, thơ mộng. Ảnh: Bùi Ngọc Công Hoa cải trắng không kiêu sa như hoa đào, chẳng rực rỡ như đóa dã quỳ khoe sắc trong nắng nhưng chúng lại khiến nhiều người mê mẩn bởi nét bình dị, mộc mạc. Ảnh: Bùi Ngọc Công Giữa núi đồi hùng vĩ, hoa cải trắng khiến cho mọi muộn phiền, ưu tư tan biến hết. Ảnh: Quang Kiên Hoa cải trắng ở Mộc Châu không nở lẻ tẻ mà theo từng cánh đồng phủ trắng các sườn núi, quả đồi, bản làng, thung lũng,…Ảnh: Ngựa Hoang Thời điểm này rất thích hợp để các chàng trai, cô gái đến và check in hoa cải nở trắng. Ảnh: Ngựa Hoang Trên MXH đã xuất hiện vô vàn tấm ảnh chụp cùng hoa cải Mộc Châu cực đẹp, ai nhìn cũng mong muốn được ghé thăm. Ảnh: Ngựa Hoang