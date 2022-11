Check in Mộc Châu với những cảnh sắc đẹp quên lối về

Một trong những địa điểm ở Mộc Châu được các bạn trẻ check in là cung đường chữ S đẹp thơ mộng hai bên đường. Ảnh: Lê Ngọc Hân Con đường này nằm ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La). Dù địa hình trông có vẻ khá ngoằn ngoèo, tuy nhiên cung đường này tương đối bằng phẳng nên không khó để vượt qua. Ảnh: Đào Tây's Trong cảnh sắc quá đỗi nên thơ vùng cao nguyên ấy, cung đường như một tấm lụa mềm mại đang uốn lượn giữa những quả đồi. Ảnh: Nga Nguyen Bản Pa Phách cũng là điểm check in Mộc Châu gần như tách biệt với thế giới. Ảnh: Khổng Hoàng Giang Bước đến đây du khách như bước đến vùng đất của sự hoang sơ được giữ nguyên vẹn. Ảnh: Khổng Hoàng Giang Địa điểm du lịch Mộc Châu này tọa lạc tại xã Đông Sang, nằm trên đường Quốc lộ 6, cách ngã ba thị trấn Mộc Châu khoảng 5km. Ảnh: Khổng Hoàng Giang Mộc Châu cũng nổi tiếng với khung cảnh khác là mùa hồng chín, những vườn hồng sai trĩu quả. Ảnh: Ngựa Hoang Vào thời gian này, hồng đã bắt đầu rụng hết lá, để lộ những chùm quả căng mọng, vàng óng. Ảnh: Ngựa Hoang Đến những vườn hồng ở Mộc Châu các cô gái thoả sức chụp ảnh sống ảo quên lối về. Ảnh: Ngựa Hoang Vào thời điểm này, Mộc Châu gây ấn tượng bởi sắc xanh tươi mát và không gian phóng khoáng của những đồi chè rộng lớn. Ảnh: Oanh July Những luống chè xanh được tạo hình sinh động, lãng mạn đã trở thành điểm check in được du khách yêu thích. Ảnh: Oanh July Đồi chè xanh, được tạo hình lãng mạn ở Mộc Châu đã thu hút rất nhiều khách du lịch. Ảnh: Tuong Thu Thuong

