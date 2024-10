Gil Lê và Xoài Non diện đồ đôi, tay trong tay đến sự kiện

Mới đây, buổi họp báo công bố Chị đẹp đạp gió 2024 đã diễn ra tại TP.HCM. Xuất hiện tại sự kiện, Gil Lê cùng Xoài Non tay trong tay tình tứ, thu hút sự chú ý của những người có mặt tại sự kiện. Cả hai diện trang phục trắng đồng điệu, không ngần ngại nắm tay nhau từ lúc xuống xe cho đến lúc bước lên thảm đỏ vào sự kiện. Xoài Non mặc bratop ren kết hợp chân váy, trong khi Gil Lê lịch lãm với suit. Xoài Non gây ấn tượng với mái tóc màu bạch kim xoăn sóng dài. Sau khi tiến vào địa điểm diễn ra chương trình, cả hai vẫn không rời nhau nửa bước, liên tục thể hiện cử chỉ tình tứ, quan tâm nhau trước đông người. Khi Xoài Non bị vấp ngã, Gil Lê ngay lập tức có hành động quan tâm, đỡ lấy cô nàng, động viên hỏi han để Xoài Non bình tĩnh hơn. Xuyên suốt cả buổi họp báo, Gil Lê và Xoài Non như hình với bóng. Đây là lần đầu cả 2 xuất hiện công khai sau khi dính nghi vấn hẹn hò. Hai tháng sau khi ly hôn chồng cũ Xemesis, Xoài Non bị bắt gặp ôm hôn MC Gil Lê trong lúc đi chơi pickleball ở TP Thủ Đức, TP HCM. Trong video được lan truyền trên mạng xã hội, cả hai gây chú ý với khoảnh khắc chạm môi nơi công cộng. Cặp đôi cũng có những hành động thân thiết trên livestream. Trong một lần lên sóng trực tiếp, Xoài Non thậm chí nói: “Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em” khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là “vợ”. Dù chưa chính thức lên tiếng công khai, cặp đôi hiện đang được nhiều người "đẩy thuyền". (Ảnh: FBNV)

Mới đây, buổi họp báo công bố Chị đẹp đạp gió 2024 đã diễn ra tại TP.HCM. Xuất hiện tại sự kiện, Gil Lê cùng Xoài Non tay trong tay tình tứ, thu hút sự chú ý của những người có mặt tại sự kiện. Cả hai diện trang phục trắng đồng điệu, không ngần ngại nắm tay nhau từ lúc xuống xe cho đến lúc bước lên thảm đỏ vào sự kiện. Xoài Non mặc bratop ren kết hợp chân váy, trong khi Gil Lê lịch lãm với suit. Xoài Non gây ấn tượng với mái tóc màu bạch kim xoăn sóng dài. Sau khi tiến vào địa điểm diễn ra chương trình, cả hai vẫn không rời nhau nửa bước, liên tục thể hiện cử chỉ tình tứ, quan tâm nhau trước đông người. Khi Xoài Non bị vấp ngã, Gil Lê ngay lập tức có hành động quan tâm, đỡ lấy cô nàng, động viên hỏi han để Xoài Non bình tĩnh hơn. Xuyên suốt cả buổi họp báo, Gil Lê và Xoài Non như hình với bóng. Đây là lần đầu cả 2 xuất hiện công khai sau khi dính nghi vấn hẹn hò. Hai tháng sau khi ly hôn chồng cũ Xemesis, Xoài Non bị bắt gặp ôm hôn MC Gil Lê trong lúc đi chơi pickleball ở TP Thủ Đức, TP HCM. Trong video được lan truyền trên mạng xã hội, cả hai gây chú ý với khoảnh khắc chạm môi nơi công cộng. Cặp đôi cũng có những hành động thân thiết trên livestream. Trong một lần lên sóng trực tiếp, Xoài Non thậm chí nói: “Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em” khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là “vợ”. Dù chưa chính thức lên tiếng công khai, cặp đôi hiện đang được nhiều người "đẩy thuyền". (Ảnh: FBNV)