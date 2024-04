Giảng viên Âu Hà My diện đồ bắn cung, khoe đường cong ngọc ngà

Âu Hà My luôn được khen ngợi về gu thời trang cực ấn tượng. Mới đây, khi đăng tải những bức ảnh gia nhập bộ môn bắn cung thể thao, cô nàng lại khiến netizen xuýt xoa vì outfit cực đỉnh cùng body nuột nà. Nữ giảng viên diện bộ đồ bó sát, ôm trọn lấy những đường cong cơ thể. Dáng vẻ tập trung bắn cung khiến nhiều fan của cô nàng cùng "nín thở theo". Âu Hà My sinh năm 1994, sống tại Hà Nội, cô từng thu hút sự quan tâm của cộng đồng với bức ảnh chụp tại cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội, sau khi tham gia coi thi trong kỳ thi tuyển sinh Đại học do Đại học Quốc gia tổ chức năm 2015 và được nhiều người biết đến với danh xưng "hot girl giám thị". Mới đây, cô nàng đã tốt nghiệp Thạc sĩ, đánh đấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của mình. Hà My là nữ giảng viên đại học có lượng theo dõi cao hơn nhiều ngôi sao giải trí, cô có tới hơn 500 nghìn fan trên facebook. Mỗi hình ảnh đăng tải đều thu hàng chục nghìn lượt tương tác. Trên giảng đường, nữ giảng viên thường chọn những trang phục kín đáo và nền nã. Tuy nhiên ở ngoài đời cô nàng ăn mặc phóng khoáng và năng động hơn. Cô nàng cũng từng khiến mạng xã hội xôn xao với màn đấu tố chồng là diễn viên Trọng Hưng với người thứ 3. Sau tất cả, Hà My lựa chọn quay lại cuộc sống độc thân và hạnh phúc với những gì mình có. Hiện tại cô đang là giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, cô cùng có công việc kinh doanh riêng khi sở hữu một loạt các khách sạn lớn mang thương hiệu My Moon Hotel. Được biết, Âu Hà My chăm chỉ lui tới phòng gym cũng như tập golf. Để giữ được vóc dáng như hiện tại, Hà My kết hợp tập luyện chăm chỉ và chế độ ăn uống hợp lý.

