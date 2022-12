Giáng sinh check-in những quán cafe cực xinh ở Hà Nội

Camy Cafe là quán cafe trang trí Giáng sinh khá đẹp, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in. Ảnh: Nguyễn Hà Đây là quán cafe khá nổi tại Hà Thành vì độ xinh xắn trong cách bài trí theo phong cách vintage như một căn nhà thuộc vùng đồng quê Bắc Âu. Ảnh: Nguyễn Hà Quán trang trí Noel rất nhẹ nhàng và tinh tế, với chiếc nơ to trước cửa cùng một chú gấu bông dễ thương. Địa chỉ: 7 Văn Cao, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà Một trong những quán cafe Hà Nội đáng đến trong dịp Giáng sinh này là Two trees. Ảnh: Two Trees Two trees có diện tích khá nhỏ, nằm tại quận Hà Đông, Hà Nội, nhưng độ hót hít của quán luôn thu hút giới trẻ đến để check-in. Ảnh: Two Trees Trên MXH đã xuất hiện khá nhiều hình ảnh "sống ảo" của các bạn trẻ được check-in tại đây. Địa chỉ: 01 BT1, KĐT Nam La Khê (ngõ 368B Quang Trung), Hà Đông. Ảnh: Two Trees Papa’s Dessert Cafe cũng được xem là tọa độ check-in dịp Noel này. Ảnh: Papa's Dessert Café Mùa Giáng sinh năm nay, quán trưng bày cây thông lớn, không gian quán rộng rãi, mọi ngóc ngách đều được trang trí theo concept Giáng sinh hơi hướng cổ điển. Địa chỉ: 40 P. Mai Anh Tuấn, Q. Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Papa's Dessert Café Ong Ong Bistro cũng là quán cafe check-in Giáng sinh cực lý tưởng, nơi đây đã cho ra lò loạt ảnh đẹp, chia sẻ nhiều trên MXH. Ảnh: Linh Ánh Ong Ong Bistro sở hữu không gian đậm chất châu Âu cổ kính, nhuốm màu cũ kỹ hoài niệm nhưng vẫn rực rỡ giữa nắng hanh mùa đông. Ảnh: Linh Ánh Với tone màu vàng ấm áp làm chủ đạo cùng cây thông Noel truyền thống, nơi đây chắc hẳn sẽ cho bạn những bức ảnh siêu “xịn” trong mùa Giáng Sinh này. Địa chỉ: 54 Ấu Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Linh Ánh Ngoài những quán cafe trên có không ít những địa chỉ khác dành cho giới trẻ dịp Giáng sinh phải kể đến như: Mây Coffee, 108 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Ảnh: Chi Linh Hoàng ForDeer- Coffee with tree, địa chỉ ở 217 Tô Hiệu, Cầu Giấy. Ảnh: Nguyễn Thủy De Ville Cafe, địa chỉ Toà A2, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Mỹ Đình. Ảnh: Trịnh Thị Thanh Hằng We Live Coffee, địa chỉ 88 Đìa Đừng, Song Phượng, Đan Phượng. Ảnh: Nguyễn Thủy

Camy Cafe là quán cafe trang trí Giáng sinh khá đẹp, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in. Ảnh: Nguyễn Hà Đây là quán cafe khá nổi tại Hà Thành vì độ xinh xắn trong cách bài trí theo phong cách vintage như một căn nhà thuộc vùng đồng quê Bắc Âu. Ảnh: Nguyễn Hà Quán trang trí Noel rất nhẹ nhàng và tinh tế, với chiếc nơ to trước cửa cùng một chú gấu bông dễ thương. Địa chỉ: 7 Văn Cao, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà Một trong những quán cafe Hà Nội đáng đến trong dịp Giáng sinh này là Two trees. Ảnh: Two Trees Two trees có diện tích khá nhỏ, nằm tại quận Hà Đông, Hà Nội, nhưng độ hót hít của quán luôn thu hút giới trẻ đến để check-in. Ảnh: Two Trees Trên MXH đã xuất hiện khá nhiều hình ảnh "sống ảo" của các bạn trẻ được check-in tại đây. Địa chỉ: 01 BT1, KĐT Nam La Khê (ngõ 368B Quang Trung), Hà Đông. Ảnh: Two Trees Papa’s Dessert Cafe cũng được xem là tọa độ check-in dịp Noel này. Ảnh: Papa's Dessert Café Mùa Giáng sinh năm nay, quán trưng bày cây thông lớn, không gian quán rộng rãi, mọi ngóc ngách đều được trang trí theo concept Giáng sinh hơi hướng cổ điển. Địa chỉ: 40 P. Mai Anh Tuấn, Q. Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Papa's Dessert Café Ong Ong Bistro cũng là quán cafe check-in Giáng sinh cực lý tưởng, nơi đây đã cho ra lò loạt ảnh đẹp, chia sẻ nhiều trên MXH. Ảnh: Linh Ánh Ong Ong Bistro sở hữu không gian đậm chất châu Âu cổ kính, nhuốm màu cũ kỹ hoài niệm nhưng vẫn rực rỡ giữa nắng hanh mùa đông. Ảnh: Linh Ánh Với tone màu vàng ấm áp làm chủ đạo cùng cây thông Noel truyền thống, nơi đây chắc hẳn sẽ cho bạn những bức ảnh siêu “xịn” trong mùa Giáng Sinh này. Địa chỉ: 54 Ấu Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Linh Ánh Ngoài những quán cafe trên có không ít những địa chỉ khác dành cho giới trẻ dịp Giáng sinh phải kể đến như: Mây Coffee, 108 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Ảnh: Chi Linh Hoàng ForDeer- Coffee with tree, địa chỉ ở 217 Tô Hiệu, Cầu Giấy. Ảnh: Nguyễn Thủy De Ville Cafe, địa chỉ Toà A2, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Mỹ Đình. Ảnh: Trịnh Thị Thanh Hằng We Live Coffee, địa chỉ 88 Đìa Đừng, Song Phượng, Đan Phượng. Ảnh: Nguyễn Thủy